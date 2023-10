Rögbi, NB I., férfi, XV’s, 3. forduló Budapest Exiles RC–Esztergomi Vitézek RAFC 33-26 (14-19) Budapest, vezette: Mátrai N. (Szundy I., Tompai Z.). Esztergom: Rácz, Visi B. 5, Varga, Sőlősi D., Volentér, Vodicska, Stavila, Ágotai, Belencsák, Kiss 4, Szalma, Stigl­mayer 5, Suiogan, Tímár, Csapó 5. Csere: Németh, Szakály, Hullár, Visi P., Szóda, Zaiba, Bíró, Gódor. Vezetőedző: Sőlősi László. Büntetőpontok: 7.

A mérkőzés előtt kisebb sérüléssel bajlódó Suiogan vállalni tudta a játékot a Vitézeknél. A házigazda fővárosiak kezdték jobban a találkozót, megtalálták a réseket az Esztergom védelmén és vezetést szereztek. Majd jöttek a bajnoki címvédő vendégek pillanatai, akik fordítani tudtak és a szünetben vezettek is. A második félidő elején a hazaiak szabálytalanságát piros lappal büntette a játékvezető, majd egy kakaskodást követően további egy-egy piros lapot kaptak a csapatok. Sőlősi László vezetőedzőnek kényszerűségből többször is cserélnie kellett. Az Exiles emberhátrányban is nagyon pörgősen játszott és a találkozó utolsó perceiben kisebb szerencsével először egyenlített, majd fordított és végül megnyerte a mérkőzést.

A két győzelem mellett első vereségét elszenvedő Vitézek pontazonossággal továbbra is vezeti a bajnokságot a hozzá hasonlóan ugyancsak 12 pontot gyűjtő Exiles előtt.

NB II., férfi, XV’s, 3. forduló Esztergomi Apródok–Fehérvár RC 21-40 (0-26) Esztergom, vezette: Jánosi A. (Böröndi T., Csere Zs.). Esztergom: Hock, Köbli P., Bereczki, Kade, Hullár 10, Vastag, Lakatos, Molnár, Bíró 2, Nagy, Börzsei, Köbli I., Mészáros, Sitku, Petróczi. Csere: Sovány, Steiner, Fehér, Szabó, Kontics 5, Gódor 4. Edző: Sőlősi Darius.

A bajnokesélyes Fehérvár hatalmas dominanciával indította a találkozót a kissé megilletődötten játszó, főként 18 éven aluli és 40 éven felüli játékosok alkotta esztergomi alakulat ellen. A hazaiak nem találtak fogást a vendégeken, akiknek négy célt is sikerült szerezniük az első játékrészben. A térfélcserét követően a hazaiak felvették a fonalat és szebbnél szebb akciókkal három célt is elértek, míg az ellenfél csak kettőt, bár a győzelem megszerzésére így sem volt esélye az Esztergomnak. A két vereséggel az ötödik helyen álló Apródok második fél­időben mutatott játéka sokat javult az előző mérkőzéshez képest.

Budapesten rendezték a női bajnokság 3. fordulóját, amelyen az esztergomi lányok két, egyaránt 33-0-ás sikert arattak az Exiles, illetve a Szeged ellen, majd a döntőben a Budapesti Medvékkel szemben 22-10-es vereséget szenvedtek. A mostani második hely ellenére összesítésben továbbra is az első két fordulót megnyerő Vitézek vezeti a bajnokságot.