Kézilabda NB I., férfi, 8. forduló

MOL Tatabánya KC – FTC

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, vasárnap: 14 óra 15.

A bajnoki rangadóra mindkét csapat a nemzetközi kupákban aratott győzelemmel hangolódott. Amíg a Ferencváros ciprusi riválisát fektette két vállra, addig a Tombor-legénység Lengyelországban nyert. A nemzetközi porondon ugyan a Kék Tigrisek és a Zöld sasok is győztesen hagyták el a küzdőteret, a honi pontvadászatban mégis akad különbség a házigazdák és a hétvégi vendégek teljesítménye között.

Amíg a Tatabánya – ha nem is túl fényes játékkal – a Veszprém és a Szeged kivételével megszerezte a két pontokat, addig a fővárosi zöld-fehérek a Balaton partján belefutottak egy nem várt vereségbe, majd a Népligetben, kis híján, a Csurgó is megtréfálta őket. Annak a találkozónak döntetlen lett a vége. Na, ennyi elegendő az előjelekből, mert minden meccs más és más!

− Nagyon fontos mérkőzés vár ránk ugyan, de ezen is csak két pont szerezhet a győztes. Persze nyerni akarunk vasárnap, és ezért mindent meg is teszünk itthon. A várva várt sikert a jó védekezés és az átlagon felüli kapusteljesítmény alapozhatja meg. Számunkra az is kedvezőbb lenne, ha nem játszanánk sokgólos összecsapást – hangsúlyozta Tombor Csaba, a tatabányaiak szakvezetője.

A nehéz Európa Liga-túra sok erőt kivett a játékosokból, megviselte a társaságot. Ezért csütörtökön edzett először a lengyel kalandot követően a Bányász.

− Viszont az EL-győzelem jót tett a srácok lelkének. Egy idegenbeli siker persze mindig feldobja a társaságot, így egészen más hangulatban megyünk „neki” a rangadónak. A magabiztos, jó játékra szükségünk is lesz a rangadón – emelte ki a vezetőedző.