Vízilabda OB I. B, férfi, 4. forduló Tatabányai Vízmű SE–Debreceni VSE 7-15 (1-3, 4-4, 1-2, 1-6) Tatabánya, 100 néző, vezette: Homonnai D., Keveházi M. TVSE: Szabó I. – Niklász, Szőke B. 1, Várnagy M. 2, Fekete B. 1, Galler 1, Kósi Kelly. Csere: Gombos, Németh A., Albert 2, Dubinák, Kovács P., Végh L. Edző: Gebauer Lajos. Gól emberelőnyből: 11/2 (!), illetve 6/5. Gól ötméteresből: 0, illetve 1/1. Kipontozódott: Várnagy M., illetve Rózsa (Debrecen).

Amitől a tatabányaiak vezetőedzője, Gebauer Lajos tartott, miszerint a zsinórban elért három győzelmet követően pólósai elhiszik, hogy „mennyire” jók – beigazolódott. Az előző szezon bajnoka ugyanis példát mutatott a házigazdáknak fegyelemből, lelkesedésből. Nem véletlen, hogy már a találkozó elején átvették a cívisvárosiak az irányítást. A vízműveseknek egyszer még volt egy fellángolása, és zsinórban három gólt lőve felzárkóztak 5-6-ra, de ezzel el is lőtte az összes puskaporát a Tatabánya. Érthetetlen módon szétcsúszott a hazai együttes és ezt a halvány teljesítményt csak tovább színezte, hogy úgy tűnt, a tatabányai játékosokat nem is bántotta, hogy ilyen gyengén vízilabdáztak. Idő előtt feladták a mérkőzést. Tegyük hozzá, hogy a DVSC egy jóval rutinosabb csapat, így a hazaiak minden megingását meg is büntette.

Gebauer Lajos: – Bejött, amitől a meccs előtt tartottam. Számomra felfoghatatlan, hogy egy hét leforgása miért változott ekkorát a csapatom hozzáállása, mentalitása. Nagy arccal pólóztunk, aminek semmi alapja nincs, hiszen rendkívül hosszú még a bajnokság. Persze annak továbbra is lehet örülni, hogy jól, három győzelemmel kezdtük a pontvadászatot.