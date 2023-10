Röplabda Extraliga, férfi, 2. forduló

DEAC – Dág KSE

Debrecen, szerda: 20 óra.

Az élvonalba bravúros győzelemmel visszatérő vármegyebeli gárda, most egy újabb kemény ellenfélhez látogat. A vendégek dolgát nehezíti, a nagy távolság és az, hogy a munka és az utazás után mennyire lesznek fitt állapotban vagy éppen fáradtak.

- Ennek ellenére úgy gondolom, „mindig” lehet nyerni, de azt el kell ismerni, a debreceniek évről-évre sokat fejlődnek – emelte ki Buzás Miklós, a Dág KSE vezetőedzője. - Így szezonról-szezonra egyre jobbak, egyre veszélyesebbek. Emellett két volt dági röplabdást is foglalkoztatnak, valamint légiósaikra is számíthatnak. A kecskeméti győzelmünkre a röplabdás társadalom felkapta a fejét. Ezt a lendületet szeretnénk a cívisvárosiak ellen is tovább vinni, illetve megtartani. A sikerünk némi önbizalommal felvértezte a csapatot, így mindenképpen szeretnénk pontot, pontokat, a szurkolóinknak pedig örömet szerezni…

A debreceni összecsapásra komplett játékoskerettel készülhet a Dág KSE együttese.