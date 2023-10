NB III., Észak-Nyugati csoport, 10. forduló

VLS Veszprém-Dorogi FC 2-2 (1-2)

Pápa, vezette: Juhász B. (Deme R., Turi M.)

Veszprém: Kovács - Dobsa, Zachán (Horváth, 46.), Kószás, Molnár, Major, Tömösvári, Somogyi, Bartusz (Szabó, 77.), Volter (Kun, 56.), Baldauf. Vezetőedző: Pető Tamás.

Dorog: Tulipán - Tóth, Ferkó Á. (Nagy, 85.), Selmeci, Berkó, Harmat (Vígh, 68.), Papp, Kovács, Balla (Hoszpodár, 77.), Szerencsi (Ferkó, 85.), Lénárth. Vezetőedző: Bekő Balázs.

Gólszerzők: Tömösvári (11., büntetőből), Major (62.), illetve Berkó (39.), Tóth (44.)

Kiállítva: Kovács (79., Dorog)

A forduló előtt második helyen álló Veszprém átmeneti otthonába, Pápára utazott a Dorogi FC. A Veszprém a címvédő, és a bajnoki cím egyik legnagyobb esélyese, így nem várt könnyű meccs Bekő Balázsékra. Nem is lett az, hiszen a korábban az NB I.-et is megjárt Tömösvári Bálint találatával már a 11. percben megszerezte a vezetést a Veszprém. A Dorog mégsem esett kétségbe, sőt: a szünetre már Bekő Balázs csapata ment előnnyel, hiszen két gólt is szereztek a pihenő előtt. A térfélcsere után a Veszprém egalizálni tudott, így végül döntetlennel ért véget a csata. Ezzel a döntetlennel a Dorog magának is segített, hiszen a nyolcadik helyen áll, de a Tatabányának is, hiszen a Veszprém így visszacsúszott a dobogó legalsó fokára.