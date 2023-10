A harmadosztályban is érdekes párharcoknak nézünk elébe. Délen egy "válóper" is lesz, hiszen a tavaly még egy csapatot alkotó, és a bajnokságot is megnyerő Császár-Ete most egymás ellen lép pályára Etén. Az egy évnyi házasság után most egymás ellen harcolnak a felek. Meglepő módon eddig a Császár áll jobban a tabellán, épp három ponttal előzve az Etét. A forduló rangadója azonban nem ez, hanem a Szákszend-Csém összecsapás lesz. Mindkét gárda eséllyel pályázik a dobogóra, jelenleg a Csém áll annak harmadik fokán, de a Szákszend csak két ponttal van lemaradva, így hazai győzelem esetén a két klub helyet is cserélne. A listavezető, és eddig hibátlan Dunaalmás kiütheti a gyengélkedő Bakonyszombathely csapatát, a sorozatban két vereséget szenvedő, de így is második Bokod pedig a Réde ellen térne vissza a helyes útra. Az eddig még pont nélkül álló Bársonyos a két pontos, ezáltal utolsó előtti Dad csapatát fogadja egy alsóházi rangadón, míg a Bana Kocsra utazik a három pontért.

Északon is lesz alsóházi derbi, hiszen a három pontos Süttő utazik a négy ponttal álló Héreghez. A listavezető Naszály dolgát megnehezítheti a gólerős Annavölgy, a TABAK pedig Vértestolnáról viheti el a három pontot. A Szomód Oroszlányon szeretné feledtetni a múlt heti meglepő vereséget. Cikkünk írásakor a Pilismarót-Bajót mérkőzés még élő, ám a bajótiak eddig még egyszer sem tudtak pályára lépni, így könnyen lehet, hogy vasárnapig elmarad.