Orbán Vilmos, Willi Orbán Oroszlányon élő édesapja a Mandinernek videóinterjú formájában nyilatkozott fia sérüléséről, és arról is, hogy milyen gyerek volt a kis Willi. Miután a szülők elváltak, a kisfiú édesanyjával maradt Németországban, de nyaranta sok időt töltött a bányászvárosban az apjával.

Már kiskorában is automatikusan mindenbe belerúgott, ami gömbölyű volt, vagy gurult. Összetört néhány porcelán vázát is – idézi fel az interjúban az idősebb Orbán. Azt is elárulta, hogy a fiú már tizenéves korában nagyon tudatosan állt a labdarúgáshoz, odafigyelt például a táplálkozására is. Az interjú alatt megcsörrent a telefon, németül beszélt egymással apa és fia, a lipcsei csapatkapitány.