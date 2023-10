A szokásoknak megfelelően szombaton veszi kezdetét a területi első osztály fordulója, ami már a nyolcadik lesz. Ezen a napon a Vértesszőlős fogadja a Bábolna csapatát. A hazaiak nem dicsekedhetnek eddig, hiszen konkrétan sereghajtók, ezideáig egy győzelmet sikerült felmutatni, és már 25 gólt kaptak. A Bábolna ezzel szemben a középcsapat megtestesítője eddig: két győzelem, két döntetlent, két vereség, így a tabella közepén, a hetedik helyen állnak. Józsa Péterék mindenképpen győzni indulnak Vértesszőlősre, és a papírforma alapján erre minden esélyük meg is van. Az előző hétvégén csak egy 92. perces büntetővel szenvedtek vereséget a listavezető Nyergesújfalu ellen. Vasárnap a Koppánymonostor feledtetni szeretné az előző hétvégén elszenvedett meglepő vereséget. Vigh László csapata attól az Almásfüzitőtől kapott ki, amelynek ez volt az első győzelme. A Tát is kikapott a Zsámbéktól, de sokáig pariban volt vele. A találkozó esélyese a hazai csapat, de a Tát többeket megtréfált már, többek között tavaly a Koppánymonostort is. A forduló rangadóját egyértelműen Zsámbékon rendezik, ahová a Tata utazik. Mindkét csapatnak dobogós, hovatovább bajnoki álmai vannak, így ez a párharc kiemelten fontos lesz. A tabellán a Tata áll jobban, hiszen a második helyen szerepel Wéber Roland csapata, míg a Zsámbék a harmadik, azonban a Tata két meccsel többet játszott, és pont hat pont a különbség. Ez azt jelenti, hogy a két gárda ugyanolyan mérleggel áll, ráadásul még egyik csapat sem érezte meg a vereség ízét a bajnokságban. A Tata a legtöbb gólt rúgta (holtversenyben a Nyergesújfaluval), hiszen már 21-szer voltak eredményesek Wéber Roland fiai, még a Zsámbék mindössze kétszer kapitulált, négy meccset kapott gól nélkül hozott le a védelem, így a legjobb támadósor feszül neki a legjobb védelemnek.

Sváb-rangadót is rendeznek a hétvégén, miután a Kecskéd Vértessomlóra utazik. A két gárda jó viszonyt ápol egymással, leszámítva azt a kilencven percet, amit a pályán töltenek. Az előző szezonokban is izgalmas meccseket vívtak. Akkor a Vértessomló jött ki jobban a bajnokság végén, azóta viszont fordult a kocka, és a Kecskéd várja a negyedik helyről ezt a találkozót. A papírforma ezeken a meccseken mit sem ér, igazi háromesélyes derbit láthatnak majd a kilátogatók. Lesz északi-derbi is, ahol a Sárisáp fogadja az Esztergomot. A papírforma itt jóval könnyebben meghatározható, a Sárisápnak kötelező lenne behúzni a három pontot az Esztergom ellen. A tabellán jóval kisebb a különbség, mint a valóságban, hiszen a Sárisáp a nyolcadik, az Esztergom a kilencedik, ráadásul Fenyvesi László csapata az elmúlt két meccsét elbukta, de most javíthat. A listavezető Nyergesújfalu a Lábatlant látja majd vendégül. Karcagi Pál csapata az előző fordulóban szabadnapos volt, így rápihenhetett erre a párharcra. A Lábatlan keretében igen sok olyan futballista van, aki Nyergesújfalun nevelkedett, így kettőzött erővel fog majd menni, emiatt akár meglepetés is születhet ezen a párharcon.

Területi I. osztály, 8. forduló

Október 14, szombat, 15 óra

Vértesszőlősi SE-Bábolnai SE

Dupai János, a Vértesszőlős vezetőedzője: - Nem mi vagyunk a meccs esélyesei, elég rossz szériában vagyunk, de sportemberek vagyunk, így mindent megteszünk, hogy helytálljunk.

Október 15, vasárnap, 15 óra

Koppánymonostori SE-DG Tát

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: - A múlt héten nagyon gyenge első félidőt játszottunk, a szünet után már nem volt gond a hozzáállással. Előtte viszont 4-5 olyan meccsünk volt, ahol büszke voltam a srácokra. A héten helyre kellett tenni a fejeket, sokat beszélgettünk. Innentől csak a hétvégére koncentrálunk. Szeretnénk egy jó meccset játszani a Tát ellen, de tudjuk, hogy nehéz lesz, de mindent el fogunk követni, hogy elégedettek legyenek a szurkolóink.

Zsámbéki SK-Tatai AC

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: - A bajnokság egyik favoritjával fogunk játszani a hétvégén. Rettentő sokat javult minőségben és csapatként is a tatai együttes. Ha nem fog változni az előrejátunk, akkor nem fogjuk tudni otthon tartani a pontokat.

Sárisápi BSE-FC Esztergom

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: - A helyzetünk továbbra sem ideális, de két vereség után javítani szeretnénk, és meg kell valahogy szereznünk hazai pályán a három pontot!

Vértessomló-Wati Kecskéd KSK

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: - Helyezestől függetlenül mindig nagy rangadó ez. Tavaly minket tartott mindenki esélyesebbnek, mégis a Kecskéd nyert. Most a megerősödött Kecskéd tűnik esélyesebbnek, így remélem, hogy idén is borul a papírforma.

Nyergesújfalu SE-Lábatlani ESE

Szoboszlai Tamás, a Nyergesújfalu játékos-edzője: - Úgy néz ki, hogy csak egy sérültünk van, így erős kerettel tudunk kiállni. Úgy tervezem, hogy másoknak is adok játéklehetőséget. Bízom benne, hogy tudjuk folytatni a jó sorozatunkat.