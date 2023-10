Október elején nagyon fontos mérkőzést várt az Opus Tigáz Tatabányára, hiszen a III. Kerület átmeneti otthonába, Zuglóba látogatott Gyürki Gergő csapata. A fővárosi csapat mindössze egy ponttal volt lemaradva a Veszprém-Tatabánya duó mögött a tabellán. A Tatabányának nincsen jó emléke a Kerületről, hiszen tavaly nagyon fájó, 3-0-s vereségbe futott bele a csapat, ami a bajnoki címbe került. Most gyakorlatilag ugyanez történt a fővárosban: a találkozó elején megszerezte a vezetést a III. Kerület, majd a Tatabánya mindent egy lapra feltéve ment az egalizálásért, de Harmati Tamás csapata kétszer is el tudottt menni kontrával, aminek két gól lett a végeredménye. Ezzel a vereséggel a Tatabánya visszacsúszott a harmadik helyre, míg a Kerület az új listavezető, hiszen a Veszprém is kikapott Bicskén. A Kelen SC viszont nyert, így a második fővárosi csapat is 19 ponttal áll, akárcsak a Veszprém, Tatabánya duó.

NB III., Észak-Nyugati csoport, 9. forduló

III. Ker. TVS-Opus Tigáz Tatabánya 3-0 (1-0)

Budapest, vezette: Ujhelyi T. (Punyi Gy., Márkus P.)

III. Kerület: Hajagos - Kaszás (Behovits, 76.), Papp, Cseszneki (Bartos, 88.), Zámbó (Lapu, 68.), Vankó, Marques-Airosa, Buda, Barczi (Borbély, 31.), Kapronczai, Kulcsár. Vezetőedző: Harmati Tamás.

Tatabánya: Lóth - Árvai, Krupánszki, Soltész, Szegleti, Katona (Hadobás, 85.), Szegő (Molnár, 62.), Kiprich, Klausz (Kocsis, 30.), Letenyei (Székely, 62.), Forró. Vezetőedző: Gyürki Gergő.

Gólszerzők: Zámbó (22.), Buda (84.), Borbély (94.)