Rögbi XV’s, NB I., férfi, 4. forduló Esztergomi Vitézek RAFC–Honfoglalók RC 29-10 (12-10) Esztergom, RCH-stadion, vezette: Szundy I. (Haspel G., Törőcsik S.). Esztergom: Németh, Varga, Rácz, Sőlősi D. 5, Stavila, Vodicska, Visi B., Ágotai 5, Szóda, Kiss 7, Gódor, Zaiba, Suiogan, Brinyiczki 5, Csapó. Csere: Szakály, Bereczki, Szatmári, Hullár 5, Bíró 2, Szalma. Vezetőedző: Sőlősi László.

Nagy dologra vállalkozott a Honfoglalók csapata, hiszen a magyar bajnokságban hazai pályán immár két éve veretlen címvédőt tervezte két vállra fektetni. A listavezető Vitézek dolgát nem könnyítette meg, hogy számos alapemberével nem számolhatott Sőlősi László vezetőedző.

A találkozó elején a vendégek nekiestek az esztergomiaknak, akik egy elcsent bedobás után szerezték meg a vezetést Sőlősi Darius által (7-0). Az alföldi csapat nem vesztett lelkesedéséből, 10 percig kőkemény védekezésre kényszerítette ellenfelét saját térfelén, aminek cél lett az eredménye (7-5). Egy tolongás után szélre kijátszott labdával Brinyiczki növelte a házigazda előnyét (12-5). A Honfoglalók azonban szinte rögtön céllal válaszolt és állította be ezzel a félidei eredményt (12-10). A találkozó hőfokát mi sem jellemezte jobban, mint hogy a játékvezető két alkalommal is mindkét együttes játékosát 10 perces büntetéssel járó sárga lappal sújtotta.

A térfélcserét követően a hazaiak dominanciája Ágotai céljával vált pontokká (19-10), majd Kiss egy büntetőrúgással tovább növelte a hazai csapat előnyét (22-10). Az utolsó percekben a fiatal Hullárnak sikerült labdával a célterületre esni (29-10), amivel egyrészt bebiztosította csapata győzelmét, másrészt a Vitézeknek sikerült megszereznie az egy mérkőzésen elért négy cél után járó bónuszpontot is. A rekordbajnok kiváló védekezése sajnos áldozattal is járt, hiszen Sőlősi László vezetőedzőnek három kényszerű cserét is végre kellett hajtania a mérkőzés második félidejében.

Az Esztergomi Vitézek ezzel a győzelemmel 17-re növelte pontjainak számát és továbbra is az első helyen áll a bajnokságban.