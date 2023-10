NB III., Észak-Nyugati csoport, 12. forduló

Caola SC Sopron-Dorogi FC 1-1 (1-0)

Sopron, vezette: Kovács G. P. (Jakab B., Szabados D.)

Sopron: Acsádi - Bokor, Kocsis, Baumgartner (Schmaler, 60.), Kalász (Szabados, 71.), Balogh, Fendrik (Illés, 81.), Kocsis, Auer, Resterits, Szabó (Sipőcz, 81.). Vezetőedző: Bücs Zsolt.

Dorog: Tulipán - Tóth, Ferkó Á., Selmeci (Schäffer, 80.), Berkó (Vígh, 46.), Harmat (Barna, 60.), Papp, Kovács, Balla (Nagyházi, 80.), Szerencsi, Lénárth. Vezetőedző: Bekő Balázs.

Gólszerzők: Szabó (29., büntetőből), illetve Lénárth (87.)

Hatpontos derbire készülődött a Dorogi FC Sopronban, hiszen a hazai gárda mindössze egy hellyel, és két ponttal volt a Dorogi FC mögött a tabellán. A találkozóból még fél óra sem telt el, amikor a hazai csapat vezetést szerzett, Szabó egy büntetőből volt eredményes. Ezt követően a Dorogi FC eredménykényszerben futballozott, és ment is az egyenlítésért. Bekő Balázs előbb a félidőben próbált belenyúlni a meccsbe, hiszen a védő Berkó helyett a csatár Vígh érkezett, majd a 60., és a 80. percben is cserélt, és végül ez meg is hozta az áttörést: Lénárth Tamás a 87. percben egyenlíteni tudott, így végül a Dorog egy ponttal gazdagodott. Ezzel sorozatban negyedik meccsét vívta meg vereség nélkül a Dorogi FC, és a tabella nyolcadik helyén áll.