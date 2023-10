Kézilabda, NB I., férfi, 8. forduló MOL Tatabánya KC–FTC 29–25 (15–13) Tatabánya, Multifunkcionális sportcsarnok, 3000 néző, vezette: Horváth P., Marton B. Tatabánya: Bartucz – Rodríguez, Ancsin 1, Juhász Á. 6, Topic 3, Győri M. 3, Krakovszki B. 5/2. Csere: Székely M. (kapus), Obradovics, Pergel 2, Vilovszki 1, Maras 3/1, Enomoto 5, Vajda H. Vezetőedző: Tombor Csaba. Az eredmény alakulása: 6. perc: 1–3, 12. p.: 5–5, 16. p.: 5–7, 20. p.: 8–7, 27. p.: 13–11, 34. p.: 16–15, 38. p.: 18–18, 40. p.: 20–18, 53. p.: 26–21. Kiállítások: 8, illetve 2 perc. Hétméteresek: 6/3, illetve 8/2.

Kihagyott ziccerekkel, illetve óriási kapusbravúrokkal indult a rangadó, sőt, a ferencvárosi hálóőr dolgát még a tatabányai kapufák is megkönnyítették. Egyébként igazi nagyiramú rangadót láthatott a szépszámú publikum. A hazaiak eredményessége nem sokat javult az első félidő derekáig, ám Bartucz remek védései átlendítették a Kék Tigriseket a holtponton. A tényszerűséghez tartozik azonban az is, hogy a vendégek jóval könnyebb síppal kaptak ítéleteket, mint a házigazdák. A bírók valahogy nem akarták elengedni a fővárosiak kezét. De ez sem hozta ki a sodrából a Tatabányát, amely kétgólos előnyt harcolt ki a szünetig.

A fordulás után Bartucz, valamint a ferencvárosi Borbély nyújtottak továbbra is kiemelkedőt a kapujukban, ám amikor a hazaiak hálóőre egymás után két büntetőt is megfogott, a Tombor-legénység támadásba lendült és a tempójuk a drukkerek támogatásával kitartott a rangadó végéig. A 40. perc tájékán aztán a bírok el is engedték az FTC kezét, illetve a Bartuczot váltó Székely is remek közbeavatkozásokkal tette hozzá a magáét a hazai csapat sikeréhez.

Kontra Zsolt, a Tatabánya technikai vezetője: – Kapusparádé a rangadón. A második félidőben a szurkolók segítségével óriási két pontot szereztünk.

Tombor Csaba: – A kettős terhelés, az Európa Liga-meccsek, valamint a bajnokik után talán kicsit fáradtabban kezdtünk, de ez nagy meló volt. Ellenfelünk a felállt fal ellen nem nagyon volt eredményes, a lerohanásaikat pedig meg tudtuk fékezni. Sikerünk alapja a feszes védekezés, a jó kapusteljesítmény és a helyenként szellemes támadójáték volt.