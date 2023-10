NB III., Észak-Nyugati csoport, 12. forduló

Kelen SC-Opus Tigáz Tatabánya 1-6 (1-3)

Budapest, vezette: Szigetvári M. (Balla L., Gergely M.)

Kelen: Baráth - Nagy (Godányi, 46.), Kertai, Módly, Remili, Vass (Vörös, 58.), Bárány-Doór (Pajti, 69.), Szabó N., Pilter (Szücs, 76.), Szabó G. (Lehota, 79.), Szabó D. Vezetőedző: Simon Ákos.

Tatabánya: Lóth - Molnár (Hajas, 62.), Krupánszki, Székely, Katona - Letenyei, Soltész (Hadobás, 68.), Szegleti (Kovács, 68.) - Szalánszki (Német, 62.(, Kiprich (Kocsis, 68.), Árvai. Vezetőedző: Gyürki Gergő.

Gólszerzők: Krupánszki (12., öngól), illetve Árvai (5., 10., 21.), Szegleti (55., büntetőből), Soltész (62.), Letenyei (91.)

A forduló előtt negyedik helyen álló Kelen SC-hez látogatott az Opus Tigáz Tatabánya. Gyürki Gergő csapata második helyről várta ezt a párharcot. Nem is kellett sokat várni az első találatra a fővárosban, Árvai Dániel már az ötödik percben eredményes volt fejjel. Pár perccel később ismét a fejét használta Árvai a gólszerzéshez, majd a középkezdést követően egy peches öngóllal szépített a Kelen. A 21. percre meglett Árvai Dániel mesterhármasa is, azonban most nem fejjel, hanem lábbal volt eredményes.

A térfélcserét követően sem lassított az Opus Tigáz Tatabánya, és újabb három gólt pakolt be a zöld-fehérek hálójába. Előbb Szegleti volt eredményes büntetőből az 55. percben, majd nem sokkal később Soltész volt eredményes fejjel. A találkozó végére is hagyott egy gólt a Bányász, ekkor Letenyei Zalán állította be a 6-1-es végeredményt. Ezzel a forduló kiütését mutatta be a Gyürki-csapat. Budaörsön a listavezető III. Kerület elszenvedte első vereségét (5-2), így már csak egy pont a Tatabánya hátránya a listavezető óbudai klub mögött.