NB III., Észak-Nyugati csoport, 12. forduló

Október 22, vasárnap, 13 óra

Kelen SC-Opus Tigáz Tatabánya

A Dorog útját szeretné járni a Tatabánya is ezen a hétvégén, hiszen az előző körben a Bekő Balázs vezette Dorogi FC sikeresen elverte a Kelen SC csapatát. A fővárosi zöld-fehér csapat egyelőre a bajnokság meglepetése, miután a tabella negyedik helyén tanyázik, mindössze két ponttal a már dobogós Veszprém mögött. Így aztán könnyen kiszámolható, hogy a Tatabányának négy pont a fórja a kelenföldiek előtt. A Kelen SC nem csak az előző, de az az előtti meccsét is elveszítette, így nincs túl jó formában a csapat, míg a Gyürki-alakulat döntetlennel hangolt erre a párharcra. A két gárda az előző szezonban is találkozott egymással, mindkétszer a Tatabánya tudott győzni, ráadásul gólt egyszer sem kapott. Ősszel Tatabányán 2-0-ra, tavasszal a fővárosban 1-0-ra nyertek Gyürkiék. Alighanem bármelyik eredménnyel kiegyezne most a csapat. A legutolsó pontvesztésig 2021-be kell visszamenni az időben, akkor még a Bekő Balázs által vezetett csapat 1-0-ra kapott ki a fővárosban. A hazai csapat legismertebb játékosa a 38 esztendős Remili Mohamed, aki Újpesten, a Vasasnál és Pakson is alapember volt az NB I.-ben.

A listavezető III. Kerület ezen a hétvégén a Budaörs csapatához látogat. Ifj. Bognár György csapata jelenleg a 13. helyen áll, éppen nem kiesőhelyen. Az utóbbi három mérkőzését veretlenül hozta le a csapat, bár ebből csak az utolsó végződött sikerrel, amikor a Zalaegerszeg II.-t verték. A III. Kerület még veretlen, négy ponttal áll az Opus Tigáz Tatabánya előtt a tabellán, így vereség esetén is megőrizné helyét a tabellán. Az NB III. Észak-Nyugati csoport góllövőlistáját a veszprémi Bartusz Dániel és a soproni Szabó Tamás vezetik, mindketten 8-8 gólt szerzetek, míg a dobogóra még a gyirmóti Ominger Bence fér fel, 7 találattal. Vármegyénket a hetedik helyen hárman is képviselik: Árvai Dániel (Tatabánya), Vígh Ádám (Dorog) és Sandal Dominik (Komárom) is egyaránt 5-5 gólt szereztek, így nincsenek messze az élmezőnytől.