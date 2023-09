NB III., Észak-Nyugati csoport, 8. forduló

Opus Tigáz Tatabánya-Dorogi FC 3-1 (1-1)

Tatabánya, vezette: Nagy R. (Márkus P., Balla L.)

Tatabánya: Lóth - Árvai, Krupánszki, Soltész, Kocsis (Forró, 59.), Szegleti, Katona, Szegő (Székely, 81.), Kiprich, Klausz (Molnár, 81.), Letenyei (Szalánszki, 69.). Vezetőedző: Gyürki Gergő.

Dorog: Tulipán - Forgó (Nagyházi, 59.), Tóth, Ferkó Á., Selmeci, Berkó, Hoszpodár (Kovács, 83.), Harmat (Vígh, 70.), Papp, Balla, Lénárth. Vezetőedző: Bekő Balázs.

Gólszerzők: Soltész (10., 80.), Árvai (82.), illetve Harmat (21.)

Vármegyei rangadót rendeztek Tatabányán, hiszen a Dorogi FC látogatott a listavezető Opus Tigáz Tatabányához. A hazaiak nem is húzták sokáig, hogy megmutassák, melyik csapaté lesz a három pont, hiszen a 9. percben Szegő Imre szögletét a rövid saroknál érkező Soltész Barna fejelte a hálóba. A 21. minutumban aztán egyenlített a Dorog, jelezve, hogy Bekő Balázs csapata sem adja fel, Harmat Zsombor volt eredményes.

A nem túl kellemes időben játszott párharcban ezt követően a mezőnymunka dominált, de ahogy a MOL Magyar Kupában, úgy most is az utolsó tíz percre bízta a döntést az Opus Tigáz Tatabánya: előbb Forró beadását váltotta ismét Soltész gólra a 80. percben, majd kicsit később Árvai Dániel is betalált, így végül a Tatabánya 3-1-re verte a Dorogot, és így maradt a listavezető pozícióban.