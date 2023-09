A nem túl kellemes időben játszott párharcban ezt követően a mezőnymunka dominált, de ahogy a MOL Magyar Kupában, úgy most is az utolsó tíz percre bízta a döntést az Opus Tigáz Tatabánya: előbb Forró beadását váltotta ismét Soltész gólra a 80. percben, majd kicsit később Árvai Dániel is betalált, így végül a Tatabánya 3-1-re verte a Dorogot, és így maradt a listavezető pozícióban.