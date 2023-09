nagyon sokat köszönhetek ennek a sportnak, mondhatom azt is, hogy az egész életemet befolyásolta és segítette mindig is a sport, a mai napig is. Felsőfokú tanulmányaim megkezdése után kezdtem el edzősködni. Azóta tanulmányaimat, befejeztem, testnevelő-edző diplomát szereztem. A tudás mindig fontos volt számomra minden területen, így jelenleg is képzem magam, Egerbe járok mesterképzésre. 2023. szeptembertől vezetőedzőként tevékenykedem.