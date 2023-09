NB III., Észak-Nyugati csoport, 6. forduló

Szeptember 3., vasárnap, 16 óra

Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr II.

Minden tekintetben a hónap egyik legfontosabb meccse vár az Opus Tigáz Tatabányára. Egyrészt azért, mert az előző fordulóban elszenvedte első vereségét a csapat, másrészt azért, mert a második helyen álló csapat vendége a harmadik helyen áll, harmadrészt pedig azért, mert jön a tradicionális Bányásznap, ahol a tatabányai focicsapat mindig otthon játszik, esetenként több ezer szurkoló előtt.

Most is erre készülnek Gyürki Gergőék, hogy rendkívül sok néző előtt lehet játszani, ami mindig feldobja a csapatot. A helyzet azonban nem egyszerű: az öt bajnokijából négyet nyerő Opus Tigáz Tatabánya „csak” a második helyen áll a tabellán, hiszen a szerdai meccs nem úgy sikerült Felcsúton, ahogy szerették volna. A Gyirmót FC Győr II. pedig zseniálisan rajtolt, szerdán épp a Dorogi FC veretlenségét vette el, így harmadik a tabellán a fiatalos győri csapat. Ennek köszönhetően a dobogón áll, két ponttal a Tatabánya mögött.

A vendégek így vérszemet kaphatnak, hiszen amennyiben győzni tudnak, meg is előzik a Tatabányát, de erre a hazaiak nem gondolnak. A Tatabányának egyébként egy héten belül ez lesz a harmadik meccse, hiszen a múlt vasárnap a kupában volt jelenése, szerdán Felcsúton, most vasárnap pedig hazai közönség előtt. Amiből viszont erőt lehet meríteni, az az, hogy az előző kiírásban a Tatabánya 5-1-re verte a győri csapatot itthon, majd Győrben is 2-1-re, így előbbi végeredménnyel alighanem most is kiegyezne a csapat, és a szurkolók is, akik Bányásznap alkalmával fokozott létszámban lehetnek jelen az összecsapáson.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a tavalyi Bányásznapon, villanyfényes meccsen, vármegyei rangadót nyert a Komárom VSE ellen a csapat, és ott is rendkívül sokan voltak kíváncsiak a csapatra – ez remélhetőleg most vasárnap 16 órától is így lesz.