– Az álamtitkárság kapcsolata kiváló a birkózószövetséggel, nagyon jó az együttműködés szakmai szempontból. Az új sportirányítás egy új sporttámogatási programot is elindított, melyben a birkózás kiemelkedő kategóriában szerepel. Azt kérném tőletek, hogy a belgrádi világbajnokságról próbáljatok kvótákat elhozni – mondta Schmidt Ádám.

A válogatott nevében Lőrincz Viktor, a szakági csapat edzője köszönte meg az államtitkár látogatását, Bácsi Péter, a magyar szövetség szakmai igazgatója pedig a válogatott új felszerelését tartalmazó táskát adott át neki. Ezt követően kezdődött meg az edzés, melyen öt ország kötöttfogásúi vettek részt Módos Péter, a szakági nemzeti csapat kapitányának irányításával. A felkészülés ezen szakaszában már a pörgős munkán volt a hangsúly, a bemelegítést követően válldobást, pörgetést, a lenti és állóharcot gyakorolták párokba osztva a sportolók. A birkózóktól intenzív küzdelmet vártak el, s a csupán rövid, egy-két perces pihenőkkel megszakított feladatok láthatóan sokat kivettek a birkózókból, akiknek már a fogyasztásra is figyelniük kell.

– Nagyon szeretek belátni kicsit a kulisszák mögé, megkérdezni őket kamerák és fényképezők nélkül is, hogy minden rendben van-e, mindennel elégedettek-e és minden támogatást megkaptak-e a felkészülésükhöz. És többük odajött, és ez más sportágak esetében is így volt, hogy nekik ez egy jóleső gesztus, hogy az ember meglátogatja őket, kezet ráz velük, sok sikert kíván - mondta az MTI-nek Schmidt Ádám államtitkár, aki azt is elárulta, hogy a jövő héten elutazik a belgrádi világbajnokságra.

A magyar válogatott szinte teljes kerete részt vett a gyakorláson, így Takács István is, aki áprilisban Európa-bajnokságot nyert, ám a nyáron elveszítette a válogató sorozatot a tavalyi vb-n bronzérmes Losonczi Dáviddal szemben, így nem utazhat Belgrádba.

– Nagyon nehéz helyzet, hogy 87 kilogrammban Takács Istvánt most itthon kell hagyni. Mondhatnám úgy is, hogy egyik szemünk sír, a másik nevet, mert két olyan versenyzőnk van itthon, akik a világ abszolút élvonalába tartoznak, ezt folyamatosan minden nemzetközi versenyen bizonyítják, és világversenyen is voltak már dobogósok - beszélt az MTI-nek a jelenleg legerősebbnek számító magyar súlycsoportban kialakult szituációról Módos Péter. - Azt gondolom, hogy a kettejük közötti rivalizáció a jövőben is egy olyan mértékű színvonalat fog fenntartani mindkét versenyzőnél, hogy bármelyikük is lesz a válogatott, az komoly esélyekkel fog utazni az adott világversenyekre.

A kapitány azt is elárulta, hogy előzetesen 60 kilogrammban sem volt egyértelmű a belgrádi induló kiléte, ebben a kategóriában Torba Erik és Kecskeméti Krisztián csatázott egymással és előbbi került ki ebből győztesen. Az ő esetükben viszont nagy könnyebbséget jelent, hogy a párharc vesztesének nem kell itthon maradnia, mert ő a 63 kilósok között szerepelhet majd a világbajnokságon.

Az év elején a 97 kilogrammban is harc volt a válogatott mezért, a világbajnokság előtt viszont nem volt kérdéses Lévai Tamás indulása, mivel az olimpiai ötödik, 2021-ben vb-ezüstérmes Szőke Alex sérüléssel küzdött és nyáron sérvvel operálták. A keddi tréningen Martin Gábor, a nők edzője és Bánkuti Zsolt, a szabadfogásúak kapitánya is jelen volt. Mindketten Dunavarsányból érkeztek, ahol versenyzőik a vb előtti edzőtáborozást végzik és mindketten arról számoltak be, hogy jó állapotban várják birkózóik a vb rajtját. A jövő vasárnapig tartó vb, melyen súlycsoportonként öt-öt párizsi kvóta talál gazdára, szombaton a szabadfogásúak versenyeivel kezdődik meg. A nők hétfőn, a kötöttfogásúak pedig csütörtökön lépnek először szőnyegre.