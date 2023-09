Kézilabda, NB I. B, női, 1. forduló Szombathelyi KKA–Esztergomi Vitézek RAFC Szombathely, szombat, 18 óra.

Az újonc esztergomi csapat az előző szezonban a harmadik helyen végző Szombathely vendégeként kezdi meg másodosztályú szereplését.

– Gőzerővel készülünk a szezonrajtra, amelyen kemény meccsre számítunk, hiszen a szombathelyiek a felkészülés során élvonalbeli csapatok ellen is jó eredményeket értek el. Ez azonban ránk is igaz, így ha nem is mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, győzni szeretnénk, ami jó kiindulópont lehet számunkra a bajnokságra. Felkészültünk a szombathelyiek erősségeiből, akik kapus- és beállósposzton is erősek, emellett gyors kézilabdát játszanak. Vannak ugyan sérültjeink, de bízom benne, hogy mindenki bevethető lesz a mérkőzésre – nyilatkozta lapunknak Karvalics Tamás, a Vitézek vezetőedzője.