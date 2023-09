Ha az Almásfüzitő lenne Superman, akkor a Vértesszőlős a kriptonit, hiszen Szalai Gábor csapatának híresen nem megy a szőlősiek ellen. Pedig most a vezetés is megvolt, már a találkozó 6. percében. A szünetig nem is volt változás, de tíz perccel a második félidő kezdete után már a Vértesszőlősnél volt a vezetés. Ráadásul a vendégek a 67. percben emberhátrányba kerültek, de így is kihúzták, és megszerezte a csapat az első idei győzelmét. A Koppánymonostor nagyon sokáig szenvedett hazai közönsége előtt a Vértessomló ellen, hiszen sokáig 1-1 volt az állás. A mindent eldöntő gól a 92. percben esett, ráadásul, hogy még fájóbb legyen a somlóiaknak, egy öngól formájában. Ezzel a Koppánymonostor nagyon fontos három pontot gyűjtött be, a Vértessomló pedig sorozatban harmadik meccsét is elveszítette, így sereghajtó, bár ez vajmi keveset árul el a valós erősségéről a csapatnak.

A forduló rangadója nem dőlt el Zsámbékon: a Sárisáp már igen korán, a 16. percben megszerezte a vezetést. A szünetben beálló Bíró Richárd rögtön egyenlíteni tudott pár perccel később, majd György Bence is eredményes volt. Hiába nyomott a Zsámbék, a remekül kontrázó Sárisáp újra utat talált a zsámbéki kapuba, Gyebnár második góljával kiegyenlített a vendégcsapat. Ez már nem is változott, így végül döntetlennel zártak a felek. A hétvégén a Wati-Kecskéd KSK volt a szabadnapos.

Területi I. osztály, 3. forduló

Tatai AC-Lábatlani ESE 5-2 (4-2)

Tata, vezette: Farkas B. (Faragó Gy., Urbanics Á.)

Tata: Csákány - Németh, Felső, Bombicz (Putnoki, 71.), Nagy, Zuggó, Dragonya (Sternberger, 68.), Szabó A., Terplán, Mártonfi, Máté-Kovács. Vezetőedző: Wéber Roland.

Lábatlan: Órai - Varga, Mann (Szenes, 74.), Janusz (Rozmán, 74.), Váli, Budaházi, Király, Deme, Kovács, Galba, Fábián-Nagy. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Gólszerzők: Mártonfi (7.), Németh (10., 24., 91.), Nagy (36.), illetve Janusz (3.), Váli (46.)

Kiállítva: Varga (43., Lábatlan)

Jók: Németh, Nagy, Bombicz, Zuggó, illetve Fábián-Nagy, Janusz, Váli.

Wéber Roland: - Nem tudtunk kellőképpen koncentrálni, és felpörögni ezen a meccsen. Voltak jó periódusaink, de ennél több van bennünk. Ennek ellenére magabiztosan nyertünk. Fontos még, hogy több sérültet nem gyűjtöttünk, és pihentetni is tudtam játékosokat!

Karcagi Pál: - Hiába játszunk jól, ha „serdülős” gólokat kapunk, így nem sok sikerélményünk lesz. Az igazsághoz tartozik viszont, hogy nagy ellenszélben kellett játszanunk, és ezt a Tata jól használta ki.

FC Esztergom-Bábolnai SE 0-2 (0-2)

Esztergom, vezette: Katona B. M. (Révész Cs., Uracs R.)

Esztergom: Gecse - Besey, Révész, Várszegi B., Paltnieau (Kiss, 59.), Várszegi D., Molnár, Turóczi (Sisa, 59.), Bugjó (Krizsán, 80.), Imre (Laurinyecz, 46.), Tahon (Bereczki, 46.). Vezetőedző: Spóner József.

Bábolna: Szabó B. - Kovács-Gadanecz, Maruzs (Váczi, 88.), Czeglédi, Szendi, Németh, Hajnal P., Kiss, Hajnal K., Mátyás (Karvaj, 55.), Szabó Á. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Maruzs (12.), Szabó Á. (38.)

Jók: Molnár, Gecse, Várszegi B., Révész, illetve Németh, Szendi.

Spóner József: - Gratulálunk a Bábolna csapatának a győzelemhez. A mai támadójátékunk enervált volt, nem tudtunk eljutni a kapuig.

Józsa Péter: - Idegenben, kapott gól nélkül megérdemelt győzelmet arattunk.

DG Tát-Nyergesújfalu SE 1-3 (1-1)

Tát, vezette: Drabon B. (Molnár I., Sirokmán A.)

Tát: Iványi - Kun P., Mészáros (Kun V. Cs., 90.) , Farkas, Dékány, Bokros (Jónás, 69.), Szalai (Kósa, 90.), Tillman, Zoltai, Kovács (Izsó, 80.), Chrompota. Technikai vezető: Kun Imre.

Nyergesújfalu: Borsiczki - Molnár Á. (Fellegi, 46.), Tóth, Takács, Motuz (Hajnal, 46.), Farkas (Kiss, 59.), Balogh A., Szoboszlai, Bogárdi, Raffai, Manga M. Játékos-edző: Szoboszlai Tamás.

Gólszerzők: Mészáros (14.), illetve Szoboszlai (2., büntetőből), Hajnal (59.), Tóth (68.)

Jók: Farkas, Mészáros, Chrompota, illetve Takács.

Kun Imre: - Túlzónak érzem az eredményt. Méltó ellenfele voltunk a bajnoki éllovasnak. A mutatott játékunk alapján pontokat érdemeltünk volna, dehát nem mindig igazságos a futball.

Szoboszlai Tamás: - Rossz előjelekkel indult a találkozó, mert sok volt az eltiltottunk. Egy küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratott a Nyergesújfalu. A középpálya meghatározója volt a végeredménynek.

Almásfüzitői SC-Vértesszőlősi SE 1-2 (1-0)

Almásfüzitő, vezette: Büki G. (Szabó B., Patócs D.)

Almásfüzitő: Varga - Berlik (Ugrancsik, 83.), Maksimchuk (Mészáros, 72.), Nagy, Szűcs, Hajba, Sallai, Sinkó, Galambos (Szegedi, 34.), Fekete (Bozori, 62.), Ozoróczi (Farkas, 62.). Vezetőedző: Szalai Gábor.

Vértesszőlős: Zukál - Batics B., Gréczi (Radics, 46.), Horváth (Batics A., 83.), Müller (Galambos, 88.), Szőke (Keszőcze, 93.), Vincze, Jónás, Kocsis, Polyák, Bencsik. Vezetőedző: Dupai János.

Gólszerzők: Sinkó (6.), illetve Kocsis (47.), Szőke (54.)

Kiállítva: Batics B. (67., Vértesszőlős)

Jók: senki illetve senki.

Szalai Gábor: - Saját magunkat vertük meg a mai mérkőzésen, egy nagyon agresszív, helyenként durva ellenfél ellen. A Vértesszőlősnek gratulálok.

Dupai János: - Nagyot küzdött a csapatom, ezzel szereztük meg ezt a nagyon fontos, idegenbeli három pontot.

Koppánymonostori SE-Vértessomló 2-1 (1-0)

Koppánymonostor, vezette: Szeibert P. (Lovas G., Kis B.)

Koppánymonostor: Sebestyén - Horváth, Soha, Valkó M., Juhász (Bigun, 87.), Imrek (Kalla, 30.), Dávid, Dombi, Valkó G., Korcsok, Tímár (Alasztics, 77.). Vezetőedző: Vigh László.

Vértessomló: Iváncsán - Kacz, Nagy (Petőcz, 46.), Erdei, Koller, Murányi (Éliás, 46.), Wend, Batin, Zink, Dobbelaere, Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza.

Gólszerzők: Horváth (9.), Dobbelaere (92., öngól), illetve Balogh (47.)

Jók: Dávid, Horváth, Juhász, Valkó G., illetve mindenki.

Vigh László: - Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Rengeteg helyzetünk volt, de nem tudtuk lezárni. Mindennek van tanulsága, ahogy ennek is. Az utolsó pillanatig harcoltunk, ennek lett meg az eredménye.

Nagy Géza: - A vereség ellenére kifejezetten büszke vagyok a csapatomra. Ma mindent érdemeltünk, csak vereséget nem.

Zsámbéki SK-Sárisápi BSE 2-2 (0-1)

Zsámbék, vezette: Juhász D. (Jászberényi M., Gabala Zs.)

Zsámbék: Tugyi - György, László, Sugár B., Papp (Bíró R. 46.), Áprily, Barlangi (Szabó, 69.), Mártonfi (Bíró Á., 74.), Szakszon, Kerezsi (Csóh, 74.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Sárisáp: Sándor G. - Cserven, Szlovák, Papp, Gyebnár, Válent, Engelbrecht (Jurásek J., 46.), Sándor P. (Pozsonyi, 83.), Karcagi (Farkas, 60.), Yousif (Tőzsér, 92.), Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerzők: Bíró R. (48.), György (64.), illetve Gyebnár (16., 68.)

Jók: Marticsek, Mártonfi, Bíró R., illetve Sándor G., Gyebnár, Szlovák.

Bodó László: - Végig domináltuk a mérkőzést, fölényben játszottuk, de nem tudtuk megszerezni a vezést, kontrából az ellenfelünk talált egy gólt. Ezután megérdemelten megfordítottuk a meccset, és labdánk volt a 3-1-hez, de a kapufa a Sárisáppal volt. Természetesen ezután jött a futball örök törvénye: kihagyott helyzeteinkre jött az ellenfelünk egyenlítő gólja a semmiből. Ilyen a foci... Nem történt katasztrófa, ki is fogunk még kapni...

Fenyvesi László: - Hiányzott az energia, tompák voltunk, így rengeteg párharcot veszítettünk! Kihoztuk a maximumot a mérkőzésből, mert taktikailag fegyelmezettek voltunk, de játékban többet vártam a csapatomtól!