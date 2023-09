NB I. A, alapszakasz, 1. forduló DEAC–MVM-OSE Lions 59-80 (11-17, 23-22, 14-15, 11-26) Debrecen, vezette: Benczur T., Fodor A., Rácz Zs. R. Debrecen: Edwin 15/6, Mócsán 10/6, Neuwirth, Williamson 7, Buljevic. Csere: Drenovac 8, Kenéz, Buckles 17/9, Hőgye 2. Vezetőedző: Andjelko Mandics. Oroszlány: Ruják 3/3, Balsay, Gholston 16/9, Thomas 16/3, Polutak 19. Csere: Szabadfi, Riddley 14/3, Hollis-Jefferson 7, Gáspár, Illés 5/3. Vezetőedző: Simon Petrov. Az eredmény alakulása: 5. perc: 2-8, 6. p.: 5-12, 8. p.: 9-12, 10. p.: 10-17, 12. p.: 19-17, 14. p.: 19-25, 18. p.: 34-33, 20. p.: 34-39, 23. p.: 41-40, 28. p.: 48-48, 31. p.: 48-56, 34. p.: 54-64, 36. p.: 58-72.

A hétvégén kezdetét vette az élvonalbeli bajnokság 2023-24-es szezonja, az oroszlányi csapat a pénteki nyitónapon Debrecenben lépett pályára. Az MVM-OSE-nál helyet kapott a keretben a DEAC-tól érkező Gáspár Mátyás, a fordított utat bejáró Alekszej Carev azonban kézsérülés miatt nem léphetett pályára, klubja ráadásul felfüggesztette szerződését.

Nem kezdődött jól a mérkőzés a Lions számára, hiszen Balsay bő egy perc után már két személyi hibánál járt (jött is a helyére Szabadfi), emellett Mócsán duplájával a házigazda szerezte meg a vezetést. A következő percekben azonban már az oroszlányiak tervei szerint alakult az összecsapás. Ruják, majd Thomas is eredményes volt távolról, Polutak kosara után pedig már 8-2-re vezettek a vendégek. Gholston tripláját követően 12-5 volt Simon Petrov csapatának javára, a hazaiak mestere időt is kért. Az addigiakhoz hasonlóan a negyed hátralévő részében is jól védekezett az MVM-OSE, támadólepattanót szinte egyáltalán nem engedélyeztek riválisuknak, amely szinte csak a három sikeres büntetője mellett ugyanennyit el is hibázó, az egész mérkőzést tekintve önmagához képest gyengén teljesítő Drenovac szabaddobásaiban bízhatott. A Lionsnál Riddley kapta el a fonalat a játékrész végére, az ő kosarainak köszönhetően az első negyedet követően 17-11-re vezetett az Oroszlány.

A második játékrészt a házigazda kezdte jobban, amely Buckles és Edwin révén zsinórban nyolc (az első negyeddel együtt kilenc) pontot szerzett és átvette a vezetést. Ekkor Simon Petrov is időt kért, ez pedig átlendítette csapatát a holtponton. Előbb Hollis-Jefferson szerzett egymás után négy pontot, majd két labdaszerzést követően Polutak és Riddley is eredményes volt, így 25-19-re már újra a vendégek vezettek. Ezt követően ismét a hazaiak percei következtek: a remekül beszálló Buckles három triplát is beszórt (közben egyet Mócsán is), így 34-33-nál már a DEAC-nál volt az előny. A hullámzó második negyed végén Thomas és Polutak kosaraival vette vissza a vezetést a látogató (34-39).

A harmadik játékrészben felváltva vezetett a két csapat. A mérkőzés ezen szakaszában az MVM-OSE támadójátéka nem volt gördülékeny, sok dobás maradt ki, a védekezés azonban továbbra is jól működött. Oroszlányi oldalon különösen a remek teljesítményt nyújtó, a palánk alatt tarthatatlannak bizonyuló Polutak volt elemében, vezetésével a negyed utolsó percében zsinórban hat pontot szerzett a Lions és 54-48-as előnyről kezdhette a zárónegyedet. A Debrecen gondjait növelte, hogy három játékosa is négy személyi hibával várta az utolsó negyedet, amely beszűkített Andjelko Mandics variációs lehetőségeit.

A záró játékrész elején tartotta 6-8 pontos előnyét a vendégcsapat, amely a 34. percben, 64-54-nél nőtt először tízre, miután a mezőnyben hasznosan játszó Hollis-Jefferson labdalopását követően Thomas volt eredményes. A házigazda innen még felkapaszkodott 64-58-ra, a mérkőzés vége azonban már az MVM-OSE örömjátékát hozta. Gholston egymás után két triplát szórt be, majd Riddley is eredményes volt, 72-58-nál pedig gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. Buckles és Illés kakaskodása után előbbi dobott be egy büntetőt (a mérkőzés utolsó öt percében ez volt a hazaiak egyetlen pontja a vendégek 16-jával szemben!), ezt leszámítva azonban az Oroszlány megbénította a teljesen tanácstalanná váló hazaiak támadójátékát, miközben elöl rendre eredményesek voltak a vendégek. A találkozó utolsó négy pontját Riddley szerezte, a végül simává váló mérkőzést követően pedig a csapatot az ország másik végébe is elkísérő Lions-szurkolók jogosan ünnepelhették csapatukat.

A mérkőzés egyes részeiben ugyan akadozott az MVM-OSE Lions támadójátéka, a védekezés (különösen a támadólepattanók és a szerzett labdák terén) azonban kiválóan működött, az idegenlégiósok pedig egytől-egyik kiváló teljesítményt nyújtottak, ahogy összességében a csapat is.

Andjelko Mandics: – Szégyenletes volt ez a teljesítmény, az Oroszlány teljesen megérdemelten nyert ilyen különbséggel is, végig jobbak voltak nálunk minden tekintetben. Foghatnánk arra, hogy túlizgultuk a mérkőzést, vagy, hogy időszakonként görcsössé vált a játék, de arra, amit ma láttunk, nincs magyarázat.

Simon Petrov: – Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ilyen szép számmal jelen voltak és extra energiákat biztosítottak számunkra. A végeredmény talán nem tükrözi a játék képét, hiszen egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, csak a végén nyílt ki az olló a két csapat között. Nagyon boldog vagyok, ennél jobb szezonkezdetet el sem tudtam volna képzelni, de ez csak az első lépcsőfok volt, már a következő ütközetre fókuszálunk.