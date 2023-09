A második fordulóval folytatódik a területi másodosztály. A győztes meccsel indító csapatok közül a Környe a Gyermelyt fogadja, a Piliscsév pedig Ácsra utazik – itt mindkét meccsen a már ponttal rendelkező csapat az esélyesebb. A szintén győzelemmel nyitó újonc, a Tatabánya Vasas Zsámbékon vizitál, ez már háromesélyes derbi. A Dunaszentmiklós-Mocsa akár rangadó is lehet, mindkét gárda sikerrel nyitott, ráadásul a hazaiak 8-at rúgtak az első körben. Szintén két három ponttal rajtoló csapatok csatája lesz a Tokod-Baj, itt is nehéz kérdés lesz, hogy ki az esélyes, de biztosan jó mérkőzést láthatnak a kilátogató csapatok. A Nagyigmánd és a Csolnok viszont egyaránt vereséggel kezdte meg a szezont, így most javítani szeretnének, talán a Csolnoknak van erre nagyobb esélye, hiszen a Nagyigmánd nyolcat kapott a múlt héten. Ezen a hétvégén lesz szomszédvári rangadó is, miután az Ászár a Kisbért látja vendégül. Pontot még egyik klub sem szerzett ebben a kiírásban, így kettőzött fontosságú lesz ez a derbi. A szintén újonc Tardosi FC-TAC csapatára is nehéz meccs vár a Bakonysárkány ellen. A hazaiak diadallal, a vendégek vereséggel kezdtek, de ez sok mindent nem jelent, biztosan szoros összecsapásnak lehetnek szemtanúi a kilátogatók. A mérkőzéseket egyaránt vasárnap 16 órakor kezdik.



Területi II. osztály, 2. forduló

Szeptember 3., vasárnap, 16 óra

Környe SE–Gyermely, Dunaszentmiklósi SE–Mocsa KSE, Nagyigmándi KSK–Csolnoki SZSE, Tardosi FC-TAC–Bakonysárkányi SE, Tokod SE–Baj KSE, Ácsi Kinizsi SC–Piliscsévi SE, Zsámbéki SK II.–Tatabányai Vasas, Ászár KSE–Kisbéri SSE.