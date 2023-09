A második elődöntőre kezdett megtelni a csarnok, hiszen a hazai csapat lépett pályára. A közönség nagy tapssal fogadta a vendég szegediek két ex-oroszlányi játékosát, Zsíros Pétert és a Tisza-partra a nyáron költöző Mucza Tamást. A mindössze egyetlen légióst bevető Szeged az első félidőben remekül tartotta magát, a vendégek legjobbjai Zsíros, valamint a láthatóan bizonyítani akaró Mucza voltak. Hazai oldalon az első negyedben az egyaránt kilenc pontot dobó Riddley, valamint a több labdát is szerző Polutak játszottak kiemelkedően. A harmadik negyed közepétől egyre inkább fáradt a rövidebb rotációt használó vendégcsapat, egyre több dobása maradt ki, míg a hazaiaknál Gholston és Thomas is egyre inkább belemelegedett a játékba, a negyedik negyedben pedig Illés lépett elő vezérnek. A Lions fokozatosan növelve előnyét végül magabiztos győzelmet aratott.

A 3. helyért

Naturtex-SZTE Szedeák–Sopron KC 71-67 (33-13, 10-22, 12-13, 16-19)

100 néző, vezette: Győrffy P. A., Győrfy R., Jakab L.

Szeged: Balogh 10/3, Polányi 2, Mucza 12/3, Zsíros 22/18, Bognár 21/3. Csere: Cohill 4, Mayer, Laluska, Ekenedilichukwu. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Sopron: Williams 14, Tulio 11, Meszlényi, Archibald 24/18, Molnár 4. Csere: Schöll 1, Fazekas 4, Sitku 8/6, Polster, Bősze, Csendes 1. Vezetőedző: Bors Miklós.

Kipontozódott: Ekenedilichukwu (36.), illetve Molnár (32.).

Az eredmény alakulása: 4. p.: 3-12, 7. p.: 11-21, 10. p.: 11-33, 11. p.: 17-33, 15. p.: 22-34, 16. p.: 30-38, 24. p.: 42-46, 27. p.: 46-49, 33. p.: 51-64, 39. p.: 66-66.

A bronzmeccsen az ezúttal csak magyarokkal felálló Szeged kiváló játékot mutatott be az első negyedben és az ismét kiválóan játszó, Mucza és a négy triplát is elsüllyesztő Zsíros révén 20 pontot vert az igencsak indiszponált Sopronra. Bors Miklós csapata a második negyedre összeszedte magát és a kiválóan játszó Archibald vezetésével fokozatosan dolgozta le a hátrányát. Egy perccel a vége előtt utol is érték a láthatóan elfáradó Szegedet, Nikola Lazics csapata azonban Bognár vezetésével, óriási szívvel játszva végül megnyerte a mérkőzést.

Döntő

MVM-OSE Lions–Arconic-Alba Fehérvár 102-96 (26-19, 21-30, 25-23, 30-24)

900 néző, vezette: Cziffra Cs. Zs., Söjtöry T. F., Minár L. B.

Oroszlány: Riddley 21/3, Balsay 3/3, Gholston 24/6, Thomas 21/6, Polutak 18. Csere: Gáspár 3/3, Szabadfi 3/3, Illés 5/3, Ruják 2, Werner 2. Vezetőedző: Simon Petrov.

Fehérvár: Chambers 17/6, Balogh, Barnett 8, Vojvoda 19/9, Dickey 16. Csere: Philmore 12/6, Kass 5/3, Marti 14/3, Takács Martin, Takács Milán 5/3. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.

Kipontozódott: Gáspár (33.), illetve Barnett (36.).

Az eredmény alakulása: 3. p.: 11-2, 7. p.: 19-11, 9. p.: 24-16, 13.: 26-23, 14.: 32-25, 18. p.: 39-39, 21. p.: 50-50, 26. : 58-68, 29. p.: 70-70, 31. p.: 72-77, 34. p.: 89-84, 39.: 96-90.

A döntőre szinte megtelt az "Akác", a remek hangulat pedig ennek megfelelő játékot hozott. Kitűnően kezdett az MVM-OSE, amely gyors támadások és hatékony védekezés mellett hamar elhúzott kilenc ponttal. Az iram később sem csökkent, bár egyre több hiba csúszott mindkét csapat játékába. A második negyedben több ziccert is kihagyott a Lions, miközben az egyre koncentráltabban játszó és keményebben védekező Fehárvár a félidő előtt néhány másodperccel fordítani tudott. Sőt, a harmadik negyedén közepén elhúzott 10 ponttal, de a nagyot küzdő Oroszlány három perc alatt egyenlített. A negyedik negyed elején ismét az Albánál volt az előny, de a kitűnően játszó és z óriási hangulatot teremtő hazai tábor által támogatott házigazda fordított és megnyerte a magas színvonalú mérkőzést esélyesebb riválisával szemben.

A győztesnek járó kupát Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője adta át a csapatkapitány Illés Máténak.