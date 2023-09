Szokatlan időben, szombaton 14 órától játszott ezúttal az Opus Tigáz Tatabánya, de ezúttal nem bajnokit, hanem a MOL Magyar Kupában volt érdekelt. A tét a legjobb 32 csapat közé jutás volt. Az ellenfél az NB III.-ban szereplő újonc, a Szombathelyi MÁV Haladás VSE volt, ami nem azonos az NB II.-es szombathelyi gárdával.

A találkozó a szokásos menetrend szerint indult: Gyürki Gergő csapata magas letámadással operált, ám a fiatal, jól képzett szombathelyi játékosok nem estek kétségbe, és rövidpasszos, okos játékkal próbálták kihozni a labdát. A Tatabánya végig középpályás erőfölényben volt, így hiába próbálkozott a Haladás, a labda általában a kék-fehér csapatnál kötött ki, más kérdés, hogy megtervezett támadást így is keveset tudott kialakítani a Tatabánya. Egy-egy szöglet után volt veszélyben a Hali kapuja, illetve volt egy távoli lövés is, amit Pataki Márk kapus remekül védett. Aztán ahogy ilyenkor lenni szokott, a Haladás az első kapura tartó lövéséből gólt szerzett, ráadásul nem is akármilyet. A 24 éves Tóth Márton 20-22 méterről bombázott a hosszúba, Balla-kapusnak esélye sem volt.

A szünetben hármat is cserélt a Tatabánya vezetőedzője: a nem élete meccsét játszó Forró Gyula helyére Letenyei jött, a 16 évesen a kezdőcsapatba kerülő, a találkozón hatost játszó Zacsek Csaba helyére Soltész Barna érkezett, az ezúttal centerként kezdő Kiprich Dániel helyére pedig Árvai Dániel állt be. A hármas csere felpezsdítette a Tatabányát, és a folyamatos presszing kezdte elfárasztani a vendégeket. Nem is kellett sokat várni az egyenlítő találatra, Szegő Imre gyakorlatilag pont ugyanonnan bombázott a kapuba, ahonnan az első félidőben a Haladás megszerezte a vezetést. A kapusnak itt sem volt esélye.

Az egyenlítő gól után jól látszott, hogy melyik csapatnak lenne jó az iksz, és melyik megy a győzelemért: a Tatabánya végig hajtott, és nagy hangsúlyt helyezett a támadásokra, és az ellenfél védőharmadában kifejtett letámadásokra, valamint erőnléttel is bírta a gárda. Ugyan jobban nyomott a Tatabánya, de sokáig semmi nem jött be. Már mindenki a rendes játékidő lefújását várta, amikor Katona Károly rövid oldalra benyesett szögletét Soltész Barna csúsztatta meg, ami egyenes utat talált a Haladás kapujába. A gól után fél perccel már meg is szólalt a hármas sípszó, így az Opus Tigáz Tatabánya kvalifikálta magát a legjobb 32-be.