Kilenc óra előtt pár perccel jött meg Kiprich József a Tatabányai Multifunkciós Sportcsarnok VIP-termébe. Kissé fáradtan, de mosolygósan, és ami a legfontosabb: a saját lábain érkezett, a tolószéknek már nyoma sem volt. Mankó ugyan még kell Kipunak a járáshoz, de már a tekintetéből is látszott, hogy pozitív, és lassan újra a régi lesz. Kereken kilenc órára meg is telt a VIP, ahol a kivetítők a legjobb Kiprich-mozdulatokatat elevenítették fel, illetve egy Kiprich-mez is feltűnt.