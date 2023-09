Ahogyan arról már beszámoltunk, Hegedűs Mátyás bejutott a 400 méteres gátfutás döntőjébe a Pescarában zajló szenior Európa-bajnokságon. A TSC-Geotech versenyzője ma állhatott rajthoz a fináléban, ahol a nyolcadik helyen végzett. Hegedűs kisebb sérüléssel vágott neki a döntőnek, a futam során ráadásul az egyensúlyát is elveszítette, így a vártnál hátrébb zárt – írja a klub facebook-oldala.

“– Sajnos az OB óta küzdöttem egy kisebb sérüléssel, ami ma is kijött. Emellett a végén az egyensúlyvesztés sem kellett volna, így sajnos nyolcadik lettem "csak". A közelmúltban elért, 57 másodperchez közeli eredményekkel akár ötödik is lehettem volna, de ez most így sikerült.“ – nyilatkozta a tatabányai atléta.