Teke, Szuperliga, női, 4. forduló

Tatabányai SC–BKV Előre SC

Tatabánya, szombat, 10 óra.

A kétpontos közlekedési együttes egy ponttal előzi meg a hetedik, utolsó előtti helyen álló kék-fehér házigazdákat. Amelyik csapat most győzni tud, az kicsit megléphet a sereghajtótól. A tatabányaiak mostanában nem gurítanak rosszul, ám a bajnokesélyes zalaiak, valamint a bajnoki címvédő FTC ellen ez is kevés volt. Most viszont alkalom nyílik a javításra a nagymúltú fővárosi gárda ellen.

Az ifjúsági pontvadászatban hasonló a helyzet. A TSC-s "nagyon" fiataloknak van esélyük a sikerre hazai környezetben.