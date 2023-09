Ezúttal hét mérkőzést rendeznek csak a másodosztályban, miután az Ács-Zsámbék II. összecsapást december 3-ra halasztottak. Jó meccsekből így sem lesz hiány: talán az egyik legjobban várt meccs a Környe-Csolnok lesz. A környeiek a második helyen állnak, s még veretlenek. A Csolnok ugyan még nem nyert, de az előző hétvégén majdnem elverte a Mocsát, szóval a Környének sem lesz egyszerű dolga.

Jó összecsapás lehet a nyolcadik helyen álló Tokod és a negyedik Tatabányai Vasas párharca is, hiszen itt mindössze egy pont a differencia, így adott esetben egy helycsere is elképzelhető. Az eddig egyedüliként hibátlan Baj KSE Nagyigmándra utazik, hogy begyűjtse a negyedik győzelmét is, és erre minden esélye meg is van. A Mocsa számára kötelező lenne a három pont megszerzése, hiszen a meglepetésre még pont nélkül álló Bakonysárkány vendége lesz a csapat. A Bakonysárkány jobb annál, mint amit a tabella mutat, de így is bravúr lenne Csizmadia Rajmundék ellen a pontszerzés. A Gyermely egyszer, az Ászár kétszer nyert ezidáig, most egymás ellen szállnak harcban egy igazán háromesélyes derbin. A három pont nélkül álló csapat egyike a Kisbér, bár ez sokáig nem lesz így. Most a jó formában lévő Dunaszentmiklós ellen próbálhatnak javítani hazai közönség előtt, bár ez aligha lesz egyszerű. A Tardosi FC-TAC és a Piliscsév ugyanúgy kezdte a szezont, két győzelem után vereség az előző körben, most pedig egymás ellen javíthatnak.