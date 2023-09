Területi I. osztály, 2. forduló

Szeptember 2., szombat, 16 óra

Vértesszőlősi SE–Koppánymonostori SE

Dupai János, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Eléggé kicserélődött a csapat, és reméljük, hogy méltó ellenfelei tudunk lenni a Koppánymonostornak.

Vértessomló–Zsámbéki SK

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: – Tudjuk, hogy a megyei bajnokság egyik, ha nem a legerősebb csapatát látjuk vendégül hétvégén. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy aki kilátogatott a hétvégi mérkőzésre, az küzdelmes, színvonalas meccset lásson. Nyerjen a jobbik!

Nyergesújfalu SE–Almásfüzitői SC

Szoboszlai Tamás, a Nyergesújfalu játékos-edzője: – A problémáink ellenére megpróbáltunk megfelelően készülni. Az első lépések után remélem, hogy tudunk egy újabbat előrelépni.

Lábatlani ESE–DG Tát SE

Karcagi Pál, a Lábatlan vezetőedzője: – Azt gondolom, nehéz szezon elé nézünk. Ahhoz, hogy legyenek sikereink, fejben is fel kell nőni a csapatomnak az első osztályhoz! Bízom benne, hogy hazai pályán jó mérkőzést tudunk játszani a Tát csapatával.

Bábolnai SE–Tatai AC

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – A mai helyzetünk azt mutatja, hogy bravúr lenne a pontszerzés is. Rengeteg a sérültünk, van eltiltottunk is, sok a hiányzó. Rosszul kezdtük a szezont, de igyekszünk javítani.

Wati Kecskéd KSK–FC Esztergom

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – Nem sikerült a rajtunk, így mindenképpen javítani szeretnénk. Remélem, hogy Fortuna is mellénk áll és, jó játékkal itthon tartjuk a három pontot, de tudjuk, hogy ez nem lesz egyszerű.