Gula Gabriella személyében új sportmenedzsere lett a Dorogi Atlétikai Clubnak (Dorogi AC) – derül ki a dorogimedence.hu által készített interjúból. A portál megírta, hogy a pozíciót korábban Korpási Bálint világ- és Európa-bajnok korábbi birkózó töltötte be, aki viszont szeptembertől a Kozma István Birkózó Akadémián edzőként dolgozik tovább.

Gula Gabriellát Vig Attila, a Dorogi AC elnöke kereste meg a sportmenedzseri állással. Mivel korábban dolgoztak már együtt, így bízik a pozitív együttműködésben, és reméli, hogy a szakosztályokkal, városi egyesületekkel való jó viszonya mindenképpen segíti majd a munkáját. Fő feladata a szakosztályok napi működésének segítése, szervezése lesz, de ő tartja mostantól a kapcsolatot a sportági szakszövetségekkel is. Hozzá tartoznak a Dorogi AC kommunikációs feladatai is, emellett tervezi, hogy a nyilvánosságra is nagy figyelmet fordít.

Céljai között szerepel, hogy növelje a nagy múltú egyesület taglétszámát és lehetőség, illetve szükség esetén bővítse a szakosztályokat. Feladatain túl törekszik arra, hogy tovább erősítse a meglévő szponzorokkal a viszonyt, és újabb támogatókat is szeretne megnyerni a klubnak.

Egyébként az új sportmenedzser mintegy hét éve dolgozik főállásban az egyesített városi sportintézmény sportszervezőjeként – ezt a pozíciót a jövőben is el fogja látni –, de korábban a kézilabda-szakosztálynál játékosként, illetve edzőként is tevékenykedett.