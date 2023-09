A házigazdák honlapjáról az is kiderült, hogy a mai lesz az első tétmeccs az újjávarázsolt sportcsarnokban, és hét évnyi szünet után csapatuk végre ismét a legjobbak között szerepelhet. A vendéglátók célja a tisztes helytállás mind a nyitányon, mind a pontvadászatban. Nem véletlenül igazoltak a fővárosiak 12 új játékost.

Az erősítések terén a Tatabánya sem maradt le pénteki riválisától. Így az sem véletlen, hogy Tombor Csaba magabiztos, jó játékot vár csapatától, és ami még ennél is fontosabb, győzelmet.

- A megbeszélések során kiemeltem a fiúknak, hogy a legnagyobb meglepetések többsége, legyen az világverseny, kupasorozat, vagy bajnoki összecsapás, az első meccseken szokott történni – mondta a tatabányaiak szakvezetője. – Ezért az első pillanattól az utolsóig maximális koncentrációt várok el a társaságtól. Úgy értékelem, hogy a felkészülésünk jól sikerült, kifejezetten jó ellenfelek ellen. Egyébként tavaly is, az akkori újonc otthonában kezdtük a szezont. A feladatunk azonban most is adott. Nyerjünk és építsük tovább a játékunkat. Miután a házigazdák sok külföldi kézilabdázót szerződtetek, így gyors tempójú, hajtós mérkőzésre számítok. Szeretnénk kiszolgálni a minket elkísérő szurkolóinkat, de a PLER is hasonlóra készül. Gondolom, a saját közönséget egy látványos, gólra törő és harcos bemutatkozással próbálja meg szórakoztatni.

A vendégek várhatóan a Kielce elleni kerettel utaznak a fővárosba. Tombor mester azonban Petar Topic-ra és Josip Peric-re még nem számíthat. A sérült Topic leghamarabb október végén lesz bevethető állapotban, Peric pedig még legalább két-három hétig maródi.

A találkozón Altmár K. és Horváth M. játékvezetők fújják majd a sípot.