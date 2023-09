A negyedik fordulóval folytatódik a területi harmadosztály is. Délen a forduló egyik rangadója a Dunaalmás-Szákszend lesz. A hazaiak eddig mindhárom meccsüket megnyerték, így másodikak, míg a Szákszend jelenleg a negyedik helyen áll. Lesz szomszédvári rangadó is, hiszen a Dad Császárra utazik, itt mindkét csapatra ráfér a javítás, de csak egy pont a differencia.

A Banának kötelező lenne nyerni a Bársonyos ellen, ahogy a Bokodnak is a Kocs ellen. A Bakonyszombathely–Réde-találkozó háromesélyes, és nincs kizárva, hogy sok gól esik. A Csém–Ete-párharc biztosan jó lesz, főleg, hogy azonos pontszámmal áll a két csapat jelen pillanatban. Északon megint csak négy meccs lesz, tekintve, hogy a Bajóti Szikra a negyedik meccsét is elhalasztotta. Az újoncok rangadója lesz Felsőgallán, hiszen a Széchenyi TSE és a Héreg is most indult újra. A Naszály a Süttő ellen tartaná otthon a három pontot, a Szomód pedig az első győzelmét megszerző Annavölgy ellen. A még csak egy meccset játszó Oroszlány a TABAK otthonába látogat.