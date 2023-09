– A szakosztály 4 súlyemelője három arany és egy ezüst érmet szerzett a Tini Országos Bajnokságon, amelyet a hétvégén Székesfehérváron rendeztek meg a legfiatalabb korosztályok számára. A súlyemelő gyakorlatok mellett medicinlabda dobásban és helyből távolugrásban is meg kell mérettetni magukat a fiataloknak – ismertette Likerecz Attila, a TSC vezetőedzője.

– Lórándnál a második helyet a súlyemelésnél a pontazonosság miatt a helyből távolugrás döntötte el. A korcsoportjukban a legjobb versenyzőket is díjazták. Ezt a címet két versenyző is átvehette. Zubor Leila és Ifj. Likerecz Attila is a legjobbnak bizonyult a korosztályában! – mondta el Likerecz Attila, aki az Olimpiai Reménységek Versenyének sikereit is vázolta.

– A TSC színeit három súlyemelő Stavarsz Ádám, Fekécs Szilárd és Lucz Levente képviselte a Lengyelországba megtartott Olimpia Reménységek Versenyén. A három tatabányai súlyemelőnek is nagy szerepe volt, hogy a csapat az erős lengyel válogatott mögött nem sokkal lemaradva a második helyet szerezte meg, ezzel megelőzve a cseh és szlovák csapatot – közölte a vezetőedző.

– Itt szeretném megemlíteni és megköszönni Szegleti Gergely segítségét és rugalmasságát! A versenyzők visszajelzései alapján nagyon sokat segít a felkészülésben a regenerációs helység és Geri kezelései! – mondott köszönetet Likerecz Attila.