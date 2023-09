NB III., Észak-Nyugati csoport, 8. forduló

Szeptember 24, vasárnap, 16 óra

Opus Tigáz Tatabánya-Dorogi FC

Bányászderbi jön az NB III.-ban, hiszen a két patinás, nagy múlttal bíró bányászcsapat csap össze a hétvégén. A két csapat legutóbb 2016 április 9-én találkozott, szintén az NB III.-ban, abban a szezonban, mikor a Dorogi FC harmadikként végzett, de feljutott az NB II.-be. Akkor tatabányai oldalon olyanok futballoztak, mint Kamil Kopunek, Lazar Stanisic, Filip Holi, Sergio Aguero, vagy Marco Giordano. A kispadon pedig ott ült Katona Károly, aki most is az Opus Tigáz Tatabánya kulcsjátékosa. A dorogi csapatot többek között Sitku Illés, Szemerédi József alkotta, de már akkor is kezdtek olyan nevek, akik ma is a klub játékosai: Vígh Ádám, Nagyházi Dávid, Berkó Ádám, a csapatot Németh Szabolcs vezette.

Ezen a meccsen dorogi színekben játszott Kovács István, aki azóta a Tatabánya csapatkapitánya. Ez a találkozó egyébként 0–0-ra végződött, a 2015 szeptemberi meccset pedig 1–0-ra a Dorog nyerte otthon, Sitku Illés volt a gólszerző. A 8 év alatt sok minden változott, jelenleg a Tigáz a listavezető, hisz 7-ből 5 meccset megnyert. A Dorog jelenleg a tabella 9. pozíciójában van, viszont az elmúlt 5 meccséből egyet sem tudott nyerni.

Összefonódás most is van a két klub között, hiszen a Dorogi FC vezetőedzője az a Bekő Balázs, aki korábban a Tatabányát is irányította ebben a bajnokságban, és a játékoskeretben is találunk olyat, aki játszott Tatabányán, jelesül Hoszpodár Bencét. Az előző hétvégén mindkét csapat a MOL Magyar Kupában volt érdekelt, de már a párosítás predesztinálta a végeredményt, hiszen a Dorogi FC az NB II.-es Budapest Honvédot kapta ellenfélül. A Bekő-csapat ugyan 2 szép gólt lőtt a Honvédnak, de így is 4–2-re kikapott. A Tatabánya ezzel szemben ugyan hátrányba került az NB III.-as Haladás ellen, de végül sikerült fordítani, aminek eredményeképp az Újpest lesz a következő ellenfél. Friss hír az Opus Tigáz Tatabányától, hogy bővült a csapat kerete, a BVSC-vel bajnoki címet nyerő Szalánszki Gergő is kék-fehérbe öltözött. „Szala” a csatársorban bevethető. A találkozót vasárnap, 16 órakor kezdik, és amennyiben a Tatabánya győzni tud, mindenképpen marad a listavezető pozícióban.