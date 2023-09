Kézilabda, NB I. B, női, 3. forduló PC Trade Szegedi NKE–Esztergomi Vitézek 22-36 (9-19) Szeged, 120 néző, vezette: Hornyik Zs., Zörgő R. Esztergom: Herczeg – Farkas 4, Szucsánszki 3, Ábrahám 4, Takács 5/5, Hajtai 1, Horváth 5. Csere: Berkesi, Merő (kapusok), Csiki 5, Tomasek 3, Valovics 2, Varga, Majoros 1, Pap 3, Albert. Vezetőedző: Karvalics Tamás. Hétméteresek: 3/1, illetve 6/5. Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Az eredmény alakulása: 9. perc: 2-5, 12. p.: 4-8, 16. p.: 6-11, 24. p.: 9-15, 31. p.: 9-20, 40. p.: 13-26, 47. p.: 15-30, 53. p.: 19-34.

Az első félidőben mind védekezésben, mind támadásban remekül játszott az esztergomi csapat, amely gyakorlatilag már a szünetre eldöntötte a mérkőzést. A második játékrészben a Vitézek mindegyik játékosa lehetőséget kapott, a csapat pedig tovább növelve előnyét nagyon sima győzelmet aratott. Az Esztergom újabb sikerével az ötödik helyre jött fel a bajnokságban.

Karvalics Tamás: – Az első félidőben a stabil védekezésünknek köszönhetően helyzetbe is könnyen tudtunk kerülni. A másodikban a fiatalok is lehetőséget kaptak és hozzá is tudtak tenni a játékhoz. Elégedett vagyok a látottakkal.