NB III., Észak-Nyugati csoport, 8. forduló

Szeptember 24., vasárnap, 16 óra

Komárom VSE–Budaörs

Kiesési, hatpontos rangadó vár a Komáromra ezen a hétvégén, hiszen a szintén borzasztóan kezdő Budaörs lesz az ellenfél hazai környezetben. A KVSE az utolsó négy bajnokiján mindössze 1 pontot szerzett, így hiába a jó kezdés, a gárda jelenleg az utolsó előtti helyen áll a 6 megszerzett ponttal. A Budaörs is ugyanennyivel áll, Ifj. Bognár György csapata viszont az utóbbi 4 meccsen kétszer is győzni tudott. Az előző hétvégén mindkét csapat a MOL Magyar Kupában volt érdekelt, bár mindkettő kiesett, de ez talán nem is akkora baj.

A Komárom a második félidőben kétgólos hátrányba került a Veszprém ellen Pápán, de a csapat egalizálni tudott percek alatt, így jöhetett a hosszabbítás. Ott viszont már érvényesült a papírforma, a mindössze három cserével elutazó Komáromot felőrölte a Veszprém, így 4–2-re nyert. A Budaörs is vállalható vereséget szenvedett, hiszen az NB II.-es Siófok győzött 2–1-re. Egészen friss hír a komáromi csapatról, hogy a klub hiába tárgyalt több vezetőedző-jelölttel is, végül Garami József fia, Garami Zsolt lett kinevezve, így házon belül oldották meg László Péter pótlását. Ha az eredmények is úgy alakulnak, akkor egy győzelemmel a Komárom elléphet a kiesőhelyekről, ám egy vereség súlyos helyzetbe taszítaná a csapatot.