Délen Banán rendezték a forduló rangadóját, ahol az előző szezon két ezüstérmese csapott össze: a házigazda délen, a vendég Dunaalmás pedig északon végzett a második helyen. A találkozó lényegi része az első félidő közepén, bő tíz perc alatt lezajlott, ekkor esett ugyanis a mérkőzés mindhárom gólja. A győzelmet a duplázó Végh Bence révén a vendégek szerezték meg, akik a második helyre jöttek fel a tabellán. Az első pedig jelenleg az a Bokod, amely a szünetben beálló és a második félidőben duplázó Krotki András vezetésével győzte le a Bakonyszombathelyt. Az első fordulóban Etén bravúros győzelmet arató Szákszend a vereséggel nyitó Császárt fogadta. A vendégek az első félidő közepén, tíz perc alatt szerzett három góljukkal döntötték el a mérkőzést, így javítottak mérlegükön és pozíciójukon is. Az első fordulóban veszítő Ete három duplázó játékosa vezetésével simán nyert Kocson, bár a győzelmet csak a mérkőzés hajrájában, a hazai kapus kiállítása után biztosították be. A Dad a félidőben még két góllal vezetett a Réde ellen, a vendégek azonban a második játékrészben két perc alatt egyenlítettek, megmentve ezzel egy pontot. A csoport góllövő-listájának élén továbbra is a szákszendi Klestenitz Ádám áll négy találattal.

Északon tovább robog a Naszály, amely már az első félidőben eldöntötte a Vértestolna elleni idegenbeli mérkőzését és átvette a vezetést a bajnokságban. A második helyezett Pilismarót a félidőben még hátrányban volt Szomódon, a második félidőben azonban a két gólt szerző (és a csoport góllövő-listájának élén immár hat találattal álló) Eichenvalder Róbert vezetésével fordított és nyert. A marótiak a győztes találatukat ráadásul emberhátrányban játszva szerezték meg. A Széchenyi az utolsó öt percben fordított az Annavölgy ellen, amely a második mérkőzésén is a hajrában vesztett pontot (illetve pontokat), míg a bemutatkozó csapatok mérkőzésén az Oroszlány simán megverte a Héreget.



Területi III. osztály, Déli csoport, alapszakasz, 2. forduló

Banai KSK–D.M.A.C. Dunaalmás 1-2 (1-2)

Bana, vezette: Szajkó Árpád Attila (Farkas Péter Benjámin).

Bana: Szabó – Brulich (Tanka, 46.), Nyári, Pankovics (Pintér, 75.), Berecki, Lakics, Szarvas E. (Varga, 46.), Rózsahegyi, Róth, Ress (Szarvas P., 71.), Olaj. Technikai vezetők: Csonka Sándor, Nagy Szilárd.

Dunaalmás: Kovács – Sáling K., Gerencsér, Járfás, Péter, Adorjáni (Szelőczey, 86.), Végh, Szuri, Sáling G. (Rubin, 92.), Mezei, Mészáros. Technikai vezető: Doma Péter Árpád.

Gólszerző: Nyári (19.), illetve Végh (17., 28.).

Bokod FCE–Bakonyszombathely KSE 3-1 (1-1)

Bokod, vezette: Perge Viktor (Marks Bence Timót).

Bokod: Lázár – Bognár, Bucsi, Magyarcsik, Ősz (Steili, 46.), Kese, Pintarics, Neszlinger, Molnár R. (Krotki, 46., Orosz, 83.), Molnár Cs. (Cser, 60.), Gruber (Kisvári, 46.).

Bakonyszombathely: Szalay – Áment, Árki, Nebehaj M. (Renner, 49.), Nyári Z., Nyári A. (Nebehaj T., 86.), Kolompár (Holczinger, 61.), Kodai, Mészáros I. (Spohn, 46.), Kovács L. (Pásztor, 63.), Sulák. Technikai vezetők: Majoros Gergely, Tóth Sándor.

Gólszerző: Bucsi (3.), Krotki (49., 73.), illetve Nyári Z. (43.).

Dad SE–Rédei KSE 2-2 (2-0)

Dad, vezette: Janovics István (Fésű Bálint Vazul).

Dad: Györök – Ginder, Szalontai, Csiszár, Gerlinger, Bagi, Bánhegyi (Horváth Zs., 64.), Vedrédi, Hujber (Kőmíves, 64.), Hastó, Bíró.

Réde: Rákóczi – Takács D. (Köbli, 59.), Major, Sáhó, Horváth M., Vankovics, Balogh D., Horváth Z., Balogh M. J. (Hutvágner, 46.), Buda, Bálint.

Gólszerző: Hastó (27. - tizenegyesből), Bíró (38.), illetve Horváth Z. (65.), Horváth M. (66.).

Kocs KSE–Etei SE 2-7 (1-2)

Kocs, vezette: Urszán István (Nagy János).

Kocs: Pénzes – Kalmár, Hörömpöli, Tóth, Kvittung G. (Schrail, 73.), Tromposch (Eördögh, 66.), Karsai, Gombik, Kovács, Jeremiás (Kvittung T., 74.), Teberi.

Ete: Zvér – Vági, Szeles, Horváth, Baráth (Stamler, 46.), Gyüszi, Szabó P., Szíjj, Tóth, Szabó M., Takács. Technikai vezető: Keszthelyi László.

Gólszerző: Teberi (11., 49.), illetve Szabó M. (26., 64.), Szeles (34., 83.), Gyüszi (80., 81.), Vági (90.).

Kiállítva: Pénzes (Kocs, 76.).

Szákszendi SE–Császári SE 1-3 (1-3)

Szákszend, vezette: Dávid Rita (Bezzeg Noémi).

Szákszend: Farkas – Szécsi, Klestenitz Á., Kocsis (Kázmér, 83.), Klestenitz M. (András, 20.), Müller K. (Cseh N., 46.), Kovács T., Petrás (Mezőfi, 46.), Marton (Müller Cs., 57.), Szabó, Kiss J. Vezetőedző: Kiss László.

Császár: Karászi – Cseh G., Kalucza (Csenki, 87.), Rendes (Pásztor, 64.), Szekeres, Lázár, Nagy B. (Vas, 68.), Pinzariu (Demeter, 74.), Falusi, Nagy I., Vincze. Technikai vezető: Mohácsi Richárd.

Gólszerző: Müller K. (41.), illetve Szekeres (16.), Nagy B. (23.), Pinzariu (25.).

A Bársonyos SK–Csémi SE mérkőzést november 19-én rendezik.

A bajnokság állása

1. Bokod 2 2 - - 10-3 6

2. Dunaalmás 2 2 - - 6-2 6

3. Csém 1 1 - - 6-1 3

4. Szákszend 2 1 - 1 7-5 3

5. Bana 2 1 - 1 4-2 3

6. Ete 2 1 - 1 9-8 3

7. Császár 2 1 - 1 3-4 3

8. Bakonyszombathely 2 - 1 1 2-4 1

9. Réde 2 - 1 1 3-6 1

10. Dad 2 - 1 1 3-8 1

Kocs 2 - 1 1 3-8 1

12. Bársonyos 1 - - 1 2-7 0

Északi csoport, alapszakasz, 2. forduló

Bar-Nul Szomódi SE–Pilismarót SC 1-2 (1-0)

Szomód, vezette: Huszka Dániel László (Janovics Ádám).

Szomód: Alapi – Tóth, Szőnyi, Dományi M. S. (Dományi L. M., 47.), Holecz, Metzger, Gulyás (Tímár, 52.), Nagy (Bóka, 57.), Michl, Andai M., Clerc (Molnár, 78.). Vezetőedző: Andai Béla.

Pilismarót: Vörös – Kovács, Kneiszel, Laskai, Eichenvalder K. (Meszes Gy., 78.), Országh, Léb, Eichenvalder R. Méhes, Fuzik (Timándi, 46.), Meszes M. (Laskai, 39.).

Gólszerző: Clerc (10.), illetve Eichenvalder R. (60., 81. - tizenegyesből).

Kiállítva: Laskai (Pilismarót, 75.).

Oroszlányi SZE–Héreg FC 4-0 (1-0)

Oroszlány, vezette: Szabó Géza.

Oroszlány: Szabó D. – Karasz, Talabér, Moldován, Hideg R., Frigur (Peti, 82.), Fitykus, Varga (Demeter, 46.), Rácz (Sztankó, 80.), Hideg T., Dobai (Turi, 46.). Vezetőedző: Gálos Csaba.

Héreg: Arnóczky – Kozák, Novák (Kovács, 65.), Csordás, Török, Szijártó (Üveges, 80.), Halmi (Herr, 85.), Darók-Székelyhidy (Nyírő, 80.), Herceg, Nemes, Sárközi.

Gólszerző: Talabér (40., 50.), Hideg T. (85.), Turi (90.).

Széchenyi TSE–Annavölgyi Bányász SE 3-2 (1-1)

Tatabánya, vezette: Urbán Ádám (Csákány István, Bokor Benjamin Alex).

Széchenyi: Simó – Magyari V., Beck, Csordás, Benő (Gyuricza, 46.), Járóka, Szabó (Szántó, 29.), Vendégh (Hagymási, 60.), Bokányi, Locker (Pápai, 60.), Kósa.

Annavölgy: Kuczmog – Kiss, Genszki (Ferenczy, 83.), Varga, Bauer L., Végh, Farkas (Tóth, 74.), Kelemen (Kosznovszki, 56.), Somogyi, Balog, Győrfi (Turi, 56.).

Gólszerző: Benő (8.), Bokányi (86.), Gyuricza (89.), illetve Farkas (33.), Bauer L. (58. - tizenegyesből).

Vértestolnai TE–Naszály SE 2-7 (1-6)

Vértestolna, vezette: Bankó István (Tamási Dávid).

Vértestolna: Steiner (Juhász, 78.) – Hartai (Simon, 78.), Iványi K. (Zhorela, 78.), Laczkó (Kindler, 78.), Iványi J. I., Áprili, Váradi (Buzási, 78.), Erdős, Zettisch, Pszota, Goldschmidt. Technikai vezetők: Apró Attila, Bach Dániel Sebastian.

Naszály: Véber K. – Nagy F. K. (Glonczi, 67.), Jószai (Lakatos Zs., 76.), Ecsedi, Babai A. (Mészáros, 67.), Németh (Bucsek Á., 76.), Nagy G. (Vas, 67.), Kóródi, Seres (Szántó, 65.), Szirony (Kalóczkai, 58.), Lakatos S. Vezetőedző: Mátyás Gábor.

Gólszerző: Áprili (18.), Zettisch (69. - tizenegyesből), illetve Kóródi (2., 33.), Nagy G. (35. - tizenegyesből, 43.), Erdős (40. - öngól), Nagy F. K. (42.), Ecsedi (80.).

A TABAK–Bajót Szikra SE mérkőzést november 19-én rendezik.

Szabadnapos: Süttői SC.

A bajnokság állása

1. Naszály 2 2 - - 12-4 6

2. Pilismarót 2 2 - - 7-1 6

3. Oroszlány 1 1 - - 4-0 3

4. TABAK 1 1 - - 4-3 3

5. Szomód 2 1 - 1 3-2 3

6. Széchenyi 2 1 - 1 5-7 3

7. Bajót - - - - 0-0 0

8. Annavölgy 2 - - 2 5-7 0

9. Süttő 1 - - 1 0-2 0

10. Héreg 1 - - 1 0-4 0

11. Vértestolna 2 - - 2 2-12 0