A 28 esztendős Deian Boldor személyében olasz elsőosztályt megjárt védőt igazolt az NB II.-ben szereplő ETO FC Győr. A szabadon igazolható román középhátvéd a bajnokság egyik legértékesebb játékosa lett. Boldor legutóbb a román élvonalbeli Chindiában játszott, nyáron azonban nem hosszabbított szerződést a klubnál, így jelenleg szabadon igazolhatóként érkezhet Győrbe. A 28 éves játékos korábban még utánpótláskorában kikerült az AS Romához, amelynél a 2013/14-es szezonban egy alkalommal bekerült az első csapat meccskeretébe is, ahol akkor még például Francesco Totti is tagja volt a csapatnak. Boldor később a Serie A-ban is bemutatkozott, de már a Hellas Verona játékosaként, a Lazio elleni bajnokin végig a pályán volt 2018-ban.

- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az ETO játékosa lehetek – kezdte Deian Boldor. - Hogy őszinte legyek, nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyszerű körülmények közé érkezem, az infrastruktúra tökéletes, emellett profi emberek dolgoznak itt. Claudiu Bumba biztosított arról, hogy itt egy nagyszerű közösségbe érkezem, amely készen áll arra, hogy visszatérjen oda, ahová való. A csapatban minden adott ahhoz, hogy ez sikerüljön, és újra Magyarország egyik legnagyobb klubja legyen. Szeretnék jó teljesítményt nyújtani, nagy eredményeket elérni, és boldoggá tenni a szurkolókat. A döntésemet, hogy ide igazolok, a célok miatt hoztam meg, nagyszerű jövőt látok a klub számára. Szeretném megköszönni a vezetőségnek, hogy megadták nekem ezt a lehetőséget, és ennek a családnak a tagja legyek. Ez természetesen hatalmas felelősség, de ez nagyon inspirál engem. Alig várom, hogy a Stadionban játszhassak, találkozhassak a szurkolókkal és mindannyian együtt, lépésről lépésre harcoljunk a feljutásért - nyilatkozta a játékos az ETO FC Győr honlapjának.

Boldog akár már a Zsámbéki SK elleni meccsen is bemutatkozhat, hiszen az NB II.-es ETO FC Győr legközelebbi meccsét a MOL Magyar Kupában játssza, ahol a győriek ellenfele a Bodó László vezette Zsámbéki SK lett.