A hétvégén Kecskeméten rendezték a 10. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntőt, amelyen a TSC-Geotech sportolói is részt vettek. A verseny első napján a tatabányaiak a budapesti világbajnokságot is megjárt atlétái közül Molnár Janka (52,69 mp) és Wahl Zoltán (46,80 mp) is megnyerte a 400 méteres síkfutás döntőjét, Nagy Nóra (11:46,52 perc) ezüstérmes lett 3000 méter akadályon, míg női hármasugrásban Hoffer Krisztina 12,50 méterrel a második, Áts Viktória pedig 12,05-tel az ötödik helyen végzett. Gerics Roland 726 cm-rel bronzérmet szerzett távolugrásban, Luterán Fanni pedig 155 cm-el a hatodik helyen zárt magasugrásban.

A második napon is pazarul teljesítettek a tatabányai sportolók. Az ugyancsak vb-résztvevő Lesti Diana 649 cm-rel nyerte a távolugrók számát (ugyanitt Molnár Viktória 584-gyel ötödik lett), míg Molnár Janka 56,55 másodperccel győzött 400 gáton, Wahl Zoltán pedig 21,63 másodperccel nyert 200-on. Molnár Janka (23,78 mp) a két aranya mellé 200 síkon is bronzérmet szerzett. A TSC-Geotech további versenyzői közül 400 gáton Luterán Gergő (55,42 mp) ötödik, Hegedűs Mátyás (58,77 mp) pedig hetedik lett, míg Nagy Nóra (19:31.23 perc) ugyancsak hetedik lett 5000-en.

– Továbbra is kitart az atlétikai világbajnokságon szerepelt versenyzőink remek formája. A többieké pedig remek formába hozás a jövő heti csapatbajnokság előtt – jelentette ki a versenyt követően Reichnach Ferenc, a TSC-Geotech atlétikai szakosztályának vezetőedzője.