Kézilabda NB I., férfi, 3. forduló

QHB Eger – MOL Tatabánya KC 28-29 (15-16)

Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, Eger, 800 néző, vezette: Bóna L., Földesi Cs.

Tatabánya: Székely M. – Rodríguez 5, Ancsin 2, Vilovszki 1, Juhász Á. 6 (1), Győri M. 1, Krakovszki B. 4 (1). Csere: Bartucz (kapus), Obradovics, Maras 6 (5), Enomoto 2, Pergel1, Vajda H. 1. Vezetőedző: Tombor Csaba.

Az eredmény alakulása, 3.p.: 2-1, 14.p.: 5-8, 17.p.: 8-9, 21.p.: 9-12, 27.p.: 12-15, 37.p.: 18-17, 44.p.: 21-21, 52.p.: 23-25, 56.p.: 25-27.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 1/1, illetve 9/7.

Óriási várakozás előzte meg a tavalyi bronzérmes tatabányaiak egri vendégjátékát. Nem véletlen, hiszen a nyitó fordulóban a hevesi gárda szinte „berúgta” az élvonal kapuját azzal, hogy két vállra fektette a Balatonfüred együttesét. Pénteken valami hasonló huncutságra készültek a házigazdák a Kék Tigrisek ellen. Az újabb bravúr érdekében a vendéglátók mindent el is követtek. Az első játékrész végén, noha ebben a 30 percben többször is vezetett a Tombor-legénység három góllal, mindössze egy találatnyi előnye volt Maraséknak. Apropó Maras, a leggólerősebb tatabányai játékost a 32. percben piros lappal kiállították, ami tovább rontotta a Kék Tigrisek esélyeit. Ekkor ugyanis már fej-fej mellett haladt a két gárda úgy, hogy többnyire a vendégeknek kellett egyenlíteniük. Aztán kilenc perccel a találkozó lefújása előtt Juhász Ádám révén ismét a Tatabánya vette át a vezetést. Ám ettől függetlenül rendkívül kiélezett maradt a küzdelem. Mindkét csapat, minden gólért „megszenvedett”. A véghajrában aztán, a végig motiváltan kézilabdázó Juhász egy büntetővel biztosította be a Tombor-csapat győzelmét.

Tombor Csaba: - Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, és ez be is igazolódott. Lelkes közönségük előtt a hazaiak nem ismertek elveszett labdát, miközben mi, egy kissé görcsösen kezdtünk. Aztán a végjátékban már összeálltak a dolgaink. Örülök a győzelemnek, és köszönöm a minket elkísérő szurkolók támogatását.