MOL Magyar Kupa, 3. forduló

Szeptember 16, szombat, 14 óra

Opus Tigáz Tatabánya-Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Talán az Opus Tigáz Tatabányának van a "legkönnyebb" dolga a négy vármegyei csapatunk közül, aki a MOL Magyar Kupa 3. fordulójába jutott. Az idézőjel nem véletlen, hiszen az NB III. Észak-Nyugati csoportjában szereplő Haladás is igen veszélyes ellenfél. A zöld-fehér szombathelyi csapat újonc a harmadosztályban, épp a Tatabánya ellenfele a bajnokságban. A fiatalos gárda még nem játszott döntetlent, ezidáig három győzelem és négy vereség a mérlegük, ezzel a bajnokság nyolcadik helyét foglalják el - pont a kilencedik Dorogot megelőzve. Az Opus Tigáz Tatabánya nehéz időszakon van túl, ha túl van: két nyeretlen meccset követően az előző hétvégén sikerült legyőzni a mumus Bicskét, ezzel Gyürki Gergő csapata visszatalált a listavezető pozícióba.

A hét meccséből ötöt megnyert a bajnokságban, és két győzelem a MOL Magyar Kupában is összejött, bár ezt a Hali is elmondhatja magáról. Fontos emlékeztetni, hogy ez a Haladás nem az NB II.-ben szereplő Haladás, és nem is annak fiókcsapata, hanem egy teljesen különálló klub. A klubot fiatal, tehetséges játékosok alkotják, az egyetlen igazán rutinos futballista a 35 éves Németh Milán, aki hosszú éveket húzott le az első-, és másodosztályban is.

A szombathelyi klub útja a kupában nem volt kikövezve, két nagyon szoros sikert arattak, hogy idáig eljussanak: az első körben a megyei első osztályban szereplő Csesztreg csapatát verték 3-2-re úgy, hogy a hazaiak kétszer is vezettek a meccsen, és végül egy 85. percben szerzett büntetővel nyert a Hali. Ezt követően szintén hátrányba kerültek a Csorna ellen, itt végül 2-1-el mentek tovább. Az Opus Tigáz Tatabánya ennél simábban kvalifikálta magát a harmadik körbe: Balatonalmádiban 3, Andráshidán 4 gólt szerzett a csapat, és Balla Olivér egy gólt sem kapott. A találkozó szombaton, 14 órakor veszi kezdetét Tatabányán.