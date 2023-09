Vízilabda, OB I. B, férfi, 3. forduló VIWA OSC–Tatabányai Vízmű SE 6-7 (3-0, 2-4, 0-1, 1-2) Budapest, Nyéki-uszoda, 100 néző, vezette: Bors D., Kiss A. Tatabánya: Szabó II. – Várnagy M. 1, Németh A., Fekete B. 3/2, Albert 1, Galler, Kósi Kelly 1. Csere: Gombos, Tátrai, Dubinák 1, Kovács P., Végh L. Edző: Gebauer Lajos. Gól emberelőnyből: 6/2, illetve 3/0. Gól ötméteresből: 2/1, illetve 2/2. Kipontozódott: Várnagy M. Kiállítva cserével: Turán (VIWA OSC).

A vendégek számára rémálomszerűen kezdődött a találkozó. Azon túl, hogy nélkülözniük kellett Niklászt és Szőkét is, a többiek „elfelejtették” betartani a vezetőedző taktikai utasításait. Így Gebauer Lajosnak már a negyedik percben időt kellett kérnie, hogy rendet tegyen pólósai fejében. Ennek ellenére a folytatásban már 5-2-re is vezettek a fővárosiak.

A tatabányai szakvezető dörgedelmei a második negyed végétől kezdték igazán éreztetni a hatásukat az eredmény alakulására, a vízművesek ugyanis kettőzött erővel küzdöttek egymásért és a győzelemért. Ezt jól mutatja, hogy a hazaiak a második félidőben – 16 perc tiszta játékidő alatt – mindössze egyszer tudták bevenni a remek napot kifogó Szabó II. András hálóját. De egyébként is ez volt az a mérkőzés, amelyre a közhelyes kifejezés, miszerint mindenki dicséretet érdemel, egyértelműen érvényes, már ami a TVSE játékosainak produkcióját illeti…

Gebauer Lajos: – Azt hiszem, manapság az ilyen esetekre mondják azt, hogy köztünk és a játékosok között is működött a kémia. A srácok ráéreztek a játék lényegére, és mindenki igyekezett a sikerhez hozzátenni a magáét. Bevallom, a meccs előtt a pontszerzést is óriási fegyverténynek tartottam volna, a győzelem pedig egyértelműen bravúr. Az első három fordulóban három ponttal számoltunk, ehelyett már most van kilenc…