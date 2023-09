Teke, Szuperliga, női, 1. forduló Balatoni Vasas–Tatabányai SC 4:4 (3249:3216)

A siófokiak otthonában egyetlen együttesnek sem egyszerű pontot szereznie. Erre a Tatabányának sem volt túl sok esélye, ám a csapat tagjai nem így gondolták, és a hat párharcból négyet meg tudtak nyerni. Ezért csak a több ütött fával mentette döntetlenre a meccset a hazai gárda.

A nap legjobb teljesítmény, 589 fa, Kozma Andrea nevéhez fűződik, igaz megosztva, mert a siófokiaknál Baracsi Ágnes is hasonlót produkált. Tordáné Rasch Hajnalka (516 fa) és Kozma Andrea (589 fa) kezdte a találkozót egy-egy győzelemmel. Frank Klaudia 519 bábut döntött le, míg párja, Csorba Csilla 534 fát gurított, és megszerezte a vendégek harmadik pontját is. Rohrbacher Ferencné 489 fát dobott, a duó másik tagja, Balla Ildikó viszont 560 fának „nem kegyelmezett”, és behúzta a TSC negyedik győzelmét. Sajnos, az összfát tekintve viszont a házigazdák 33-mal jobbnak bizonyultak, így döntetlennel zárult a találkozó, ami így is bravúros eredmény a Tatabánya számára.

Az ifiknek nem ment ilyen jól. Balatoni Vasas–TSC 4:0 (990:904). A tatabányaiaknál Szabó Liliána 483 bábut ütött le, társa, Karácsony Dolli pedig 421 fáig jutott.

Az első fordulót követően a TSC felnőttcsapata a hatodik, az ifjúsági együttes pedig a nyolcadik, utolsó helyen áll a bajnokságban.