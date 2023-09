Zsámbéki SK-ETO FC Győr 0-2 (0-1)

Zsámbék, vezette: Gáspár A. (Keszthelyi T., Nagy M.)

Zsámbék: Tugyi - György, László, Sugár B. (Sugár S., 80.), Bíró (Csóh, 66.), Árpily, Barlangi, Mártonfi (Szabó, 46.), Szakszon (Papp, 66.), Kerezsi (Aczél, 60.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Győr: Ruisz - Tóth, Diarra (Moharos, 55.), Buna, Csóka (Lacza, 72.), Freitas, Szujó (Boldor, 80.), Riquelme (Bumba, 80.), Kröhn (Huszár, 55.), Kovács, Kiss. Vezetőedző: Antonio Munoz.

Gólszerzők: Csóka (41.), Boldog (90.)

A Komárom-Esztergom vármegyei, területi első osztályban szereplő Zsámbéki SK célja nem lehetett más, mint a tisztes helytállás, hiszen az NB II. legjobb csapata, az ETO érkezett Zsámbékra. Bodó Lászlóék ezt bőven túlteljesítették, hiszen "csak" 2-0-ra kaptak ki, ráadásul a második gólt a 90. percben kapta a csapat. Az utolsó gólt az a Deian Boldog szerezte, aki korábban az AS Roma játékosa is volt. A vendégeknél négy légiós volt a kezdőcsapatban, majd kettő még csereként beállt, többek között Claudiu Bumba, aki a román válogatottban is pályára lépett.