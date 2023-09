Rögbi, NB I., XV’s, férfi, 2. forduló Esztergomi Vitézek RAFC–Fit World Gorillák RC 32-26 (15-5) Esztergom, RCH-stadion, 200 néző, vezette: Jánosi Attila (Csere Zsanett, Tompai Zoltán). Esztergomi Vitézek: Rácz, Visi, Varga, Volentér, Sőlősi D., Vodicska, Stavila, Ágotai, Zaiba, Kiss 12, Szóda, Stiglmayer, Sovány 15, Szalma, Csapó 5. Csere: Németh, Heckel, Hullár, Lakatos, Szatmári, Petróczi, Nagy, Brinyiczki. Edző: Sőlősi László.

Az első fordulóhoz képest több változást is eszközölni kellett az esztergomi csapatban, így cserepadra került három fiatal újonc (Lakatos, Nagy, Petróczi) és a visszatérő Szatmári is.

Az összecsapás kőkeményen indult. Egyik együttesen sem látszott a szezon elejei forma, eleinte viszont egyik sem találta másikon a fogást. Majd 10 percen belül Soványnak kétszer is sikerült elfutnia a védők között és célt szereznie. A Tisza-partiak nem adták fel, az első félidő utolsó percében beestek a célterületre, ezzel csökkentve a hátrányukat (15-5).

A folytatásban is a címvédő kezdett jobban és villámgyorsan újabb pontokat szerzett Csapó és Sovány révén. A mérkőzés keménységét mutatta, hogy a Gorilláknak többször is kényszerű cserét kellet végrehajtaniuk sérülések miatt. Az előző szezon bajnoki döntőjének mintájára ezúttal is végletekig kiélezett csata zajlott a pályán, amelyen a Vitézek dinamikája és a szegediek erős tolongása közötti küzdelem dominált. Az utolsó 10 percre emberhátrányba kerül a hazai csapat, amelyet kétszer is megbüntetett az ellenfél, így alakult ki a 32-26-os végeredmény. A mérkőzés különlegessége, hogy a Vitézek csapatában debütált a még csak 16 éves Petróczi Attila.

Az Esztergomi Vitézek egyedüli hibátlan csapatként három pont előnnyel áll a bajnokság élén. A következő fordulóban, október 7-én a második helyen álló Budapest Exiles csapatához látogat a címvédő.