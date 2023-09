NB III., Észak-Nyugati csoport, 6. forduló

Szeptember 3., vasárnap, 16 óra

Komárom VSE–ETO Akadémia

A szerdán elszenvedett csúnya, 5-1-es vereséget követően hazai közönség előtt szeretne javítani a Komárom VSE. A jelenleg a 11. pozícióban lévő gárda vasárnap a sereghajtó ETO Akadémiát fogadja. A győri zöld-fehérek nagyon beragadtak a rajtnál, eddig mindössze egy meccset tudtak megnyerni, bár azt éppen most szerdán, az újonc Sopron ellen (amely csapatot a KVSE is megverte). Szekeres Adrián csapata igen fiatal, és eddig nem nagyon volt visszajátszó az NB II.-es tabellát vezető „nagycsapattól”, így az első négy meccsét elveszítette a gárda. A KVSE ugye öt ponttal áll, így ez a hétvégi találkozó kiváló alkalom lesz, hogy kicsit feljebb kapaszkodjon a gárda. A két csapat már tavaly is egy ligában szerepelt, akkor nagyon hasonló volt a teljesítmény, hiszen a végső tabellán csak egy pont volt köztük a differencia – méghozzá a Komárom javára. A közös meccseken Komáromban 2-2-re végzett a két fél, míg tavasszal Győrből elhozta mindhárom pontot László Péter csapata.