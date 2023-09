Labdarúgás, NB III., Észak-Nyugati csoport, 6. forduló Komárom VSE–ETO Akadémia 1-1 (1-0) Komárom, vezette: Nyekita B. (Kulcsár D., Nagy B.). Komárom: Bánfalvi – Tóth, Sandal, Köles (G. Bíró, 46.), Wágenhoffer, Popovics, Irmes (Szecsődi, 79.), Molnár (Szabó, 20.), Tímári, Oláh (Kalmár, 24.), Nagy Z. B. Vezetőedző: László Péter. ETO: Sebők – Csáki, Óvári, Moharos (Varga, 85.), Mitring, Rátonyi (Nagy, 64.), Buna, Tamás, Bánáti (Herczeg, 75.), Hanzli, Horváth (Bakó, 64.). Vezetőedző: Szekeres Adrián. Gólszerzők: Nagy Z. B. (32.), illetve Varga (92.).

A forduló előtt még sereghajtó ETO Akadémiát látta vendégül a Komárom.

László Péternek a mérkőzés folyamán háromszor is kényszerűségből kellett cserélnie, de így is jó úton járt a győzelem felé, hiszen Nagy Zalán Barna a 32. percben megszerezte a vezetést. Ezt egészen sokáig őrizte is a KVSE, de nem elég sokáig: a 92. percben a 85. minutumban beálló Varga Olivér vált hőssé, hiszen góljával egy pontot megmentett a győri alakulat.

A Komárom a 12. helyre esett vissza.