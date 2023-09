Czunyiné dr. Bertalan Judit facebook-posztjában gratulál a dadi és oroszlányi sportsikerekhez. Azt írja, hogy Schrantz Zsolt (Oroszlány, Dad) vezetésévél az elmúlt években szépen csendben egy új sportág érkezett a térségbe. Ezek közül korosztályos kategóriájában Milán Dániel első helyezést ért el, miként Bán Rita Kitti is. Milán László abszolút első helyen végzett, Turbucz Nóra pedig kiváló teljesítményt ért el – olvasható.

Az OCR, az Obstacle Course Racing rövidítése, egy, a katonai kiképzésből kifejlődött fiatal sportág, melyben a versenyzőknek a futás során épített és természetes akadályokat is le kell küzdeniük. A versenyeken az akadályokat úgy helyezik el a szervezők, hogy azok megtörjék a futásból kialakult sebességet és lendületet. Az akadályok a versenyző szellemi és fizikai képességét is jelentősen megterhelik, állóképességre, erőre, gyorsaságra és ügyességre egyaránt szükség van ahhoz, hogy eredményesek legyenek egy OCR versenyen.

Dadtól nem messze, Tatán szervezték a hatodik OCR Európa-bajnokságot a nyáron. A kontinensviadalon 1500 atléta mérte össze tudását, akik 31 országból érkeztek. Olaszország után Magyarország indult a második legnépesebb csapattal, összesen 256 versenyzővel. Az OCR Eb-n három távon indultak a nevezők: 12 kilométeren, amelyen 52 épített akadályt kellett leküzdeniük, 3 kilométeren, melyen 23-at és a 100 méteres sprint távon, amelyen két atléta futott egymás mellett. Rendeztek váltófutamot is, ezen három fős csapatok versenyeztek egymással, valamint a tatai volt az első az OCR Eb-k történetében, amelyen parasportolók is rajthoz álltak.