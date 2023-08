Nem csak NB III.-as, és néhány területi első osztályú csapat kezdi meg a futballt hétvégén, hanem a többiek is, ugyanis Vármegyei Kupafordulót rendeznek a hétvégén. Összesen 11 párosítás van, ám a Zsámbék nem tud ezen a hétvégén játszani a Vármegyei Kupában, hiszen a MOL Magyar Kupában is jelenése van, így azt a találkozót augusztus 13-án, 18 órától rendezik Vértesszőlősön.

Vármegyei Kupa, 1. forduló

Augusztus 6., vasárnap, 18 óra

Csolnoki SZSE–Dunaszentmiklós SE

A két csapat nem ismeretlen egymásnak, hiszen az előző szezont mindketten a vármegyei másodosztályban töltötték. Ott a Csolnok a negyedik helyen végzett, a Dunaszentmiklós pedig újoncként egy nagy tavaszi hajrával megúszta a kiesést (más kérdés, hogy a hivatalosan kiesőhelyen végzett Ács is bennmaradt végül), és a 13. helyen zárt. A szentmiklósiaknak a Csolnokkal szemben nem sok sikerélményük volt az előző kiírásban, hiszen hazai pályán 3–1-es, Csolnokon 6–0-s vereségbe futottak bele, így most sem ők az esélyesek.

Etei SE–Környe SE

Mindkét csapatnál nagy változások voltak a nyáron. Az Etei SE egy évig a Császárral indított két közös csapatot, amiből az egyik utolsó helyen zárt a másodosztályban, míg a másik megnyerte a harmadosztály déli kiírását. Most különváltak, így az Ete és a Császár is a harmadosztályból építkezik újra. Így aztán nehéz behatárolni a csapat erejét. A Környe is elfelejtené az előző szezont, hiszen búcsúzott a megyei első osztályból, az idei bajnokságot már a másodosztályban kezdi – de így is egy osztállyal feljebb van, mint ellenfele. Így aztán a papírforma alapján a Környe az esélyesebb, de a szezon első tétmeccsén bármi megtörténhet.

Bakonysárkányi SE–Wati Kecskéd KSK

Két stabil alapokra építkező csapat találkozik majd Bakonysárkányon. A két klubban közös, hogy az előző szezonnál szerepeltek már jobban. A sárkányiak a megyei másodosztály középmezőnyében zártak, egészen konkrétan a hetedik hely lett az övék. A 28 lejátszott meccsből mindössze egy ért véget döntetlennel, ami jól jellemzi a csapat „mindent vagy semmit” hozzáállását. A Kecskéd is látott már szebb napokat, Linczmaier László csapata az első osztály nyolcadik helyén végzett, ennél idén biztosan szebb szezont akarnak produkálni, amire meg is van az esély. Az osztálykülönbség egyértelműen a Kecskéd felé billenti a mérleget.

Koppánymonostori SE–Vértessomlói KSK

A forduló legnagyobb rangadója mindenképpen ez a találkozó lesz. A két csapat ádáz küzdelmet folytatott egymással az előző szezonban. A megyei első osztály két kulcscsapatáról beszélünk, a monostoriaknak végül a második hellyel kellett beérniük, míg a Vértessomló a szezon meglepetéseként a negyedik helyen végzett. Az elmúlt szezonban háromszor is összemérték erejüket a felek, kétszer Vigh László csapata nyert, míg egyszer döntetlenre végeztek a felek. Mindkét gárda játékoskeretében voltak változások, a hazaiak egyértelműen a bajnoki címre törnek újra, míg a Vértessomló szeretné megismételni az előző szezonban elért bravúrt, bár ez nem lesz egyszerű.

Oroszlányi SZE–Ácsi Kinizsi SC

Ez a találkozó évtizedekkel ezelőtt óriási rangadónak számított, hiszen mindkét klub tradicionális nagycsapat – vármegyei szinten mindenképpen. Azóta viszont szisztematikusan leépült mind a két csapat. Az Oroszlány odáig süllyedt, hogy vármegyei harmadosztály déli csoportjának utolsó helyén zárta a szezont, mindössze tíz megszerzett ponttal. Az ácsi történelemkönyvekbe sem kerül be az utolsó szezon, hiszen papíron kiesőhelyen zárták az előző másodosztályú kiírást, és nagy belharc folyt a klubon belül. Nagy kérdés, hogy a két egyesületnél mennyire sikerült rendezni a sorokat, és hogyan tudnak visszatérni az őket megillető helyükre.

Kisbéri SSE–Bábolnai SE

Egy Kisbér méretű város is jobb csapatra van ítélve, mint amit az elmúlt szezonokban produkált. A legutóbbi másodosztályú kiírásban mindössze három csapatot tudott megelőzni a Kisbér, de a téli szünetet követően csak két mérkőzést tudott megnyerni, és olyan vereségekbe futott bele, mint a Tokod elleni 8–0, a Csolnok elleni 9–0 (mind a kettőt hazai pályán szenvedte el a Kisbér), és a Dunaszentmiklóson kapott 14–0. Ezzel a tavasz leggyengébb csapata volt a Kisbér. Ezzel szemben a Bábolna szisztematikusan építkezett, az előző szezonban a vármegyei első osztály ötödik helyén zárt, ami az elmúlt évek legjobb teljesítménye volt Józsa Péteréktől. Amennyiben a papírforma érvényesül, úgy a Bábolnának kötelező lenne a továbbjutás ezen a találkozón.

Szákszendi SE–Sárisápi BSE

A két csapatban több a közös, mint gondolnánk. Mindkét gárda szervezett (nyilván a saját szintjén), és igyekszik élvezni a labdarúgást. Az esélyekről keveset lehet beszélni, hiszen a Szákszend a harmad­osztály oszlopos tagja már évtizedek óta, míg a Sárisáp az első osztályban szerepel. Tavaly egy kissé gyenge szezont tudtak összehozni Fenyvesi Lászlóék, de a nyáron megerősödött a csapat, így biztosan a felsőházért fognak küzdeni. Így aztán az első tétmeccsen jóval esélyesebbnek tűnik a Sárisáp a Szákszend ellen.

Császári SE–Almásfüzitő SC

Ahogy az Ete meccsénél írtuk, az Ete és a Császár szétszakadt, most külön utakon folytatják. Ennek az útnak az első állomása lesz az Almásfüzitő elleni meccs. A két gárda között kétosztálynyi különbség van, így messzemenő következtetéseket azért nehéz lesz levonni ebből a találkozóból, hiszen a Füzitő jóval esélyesebb.

Baj KSE–Nyergesújfalu SE

Szép, lassú építkezést mutat be a Baj, így a harmadosztályú évek után az előző szezont már a másodosztályban töltötte a gárda, és voltak igen jó (aztán igen rossz) periódusai. Ezen a kupameccsen nyilván nem lesznek esélyesek, hiszen a vármegyei első osztály bajnoka, a Nyergesújfalu érkezik majd. Darabos Gábor a bajnoki cím (és az Amatőr Kupa-döntő, valamint az osztályozó) után távozott a csapattól, így egy kissé majd mást fog képviselni a csapat, mint eddig, de ettől függetlenül egy osztállyal feljebb szerepel, így a Bajnak óriási meglepetés szükséges a sikerhez.

Annavölgyi BSE–Piliscsévi SE

Az Annavölgy általában az a gyerek, aki idő előtt megunja a játékot, és hazamegy. Az elmúlt években többször előfordult, hogy a csapat elindult a megyei harmadosztály északi csoportjában, ám menet közben visszalépett. Perszer egy ekkora településen nehéz végig fenntartani a játékoskeret lelkesedését. Az idei szezonban újra megpróbálják, és az első ellenfél a Piliscsév lesz. A piliscséviek az elmúlt szezon gyengélkedéseit követően az előző másodosztályú bajnokság egyik meglepetéscsapata voltak, végül a hatodik helyen zártak. Most sem kétséges, hogy a Piliscsév a találkozó esélyese.

A Vértesszőlősi SE–Zsámbéki SK-mérkőzést augusztus 13-án, 18 órakor rendezik. A sorsoláskor az is kiderült, hogy hogyan alakulhat majd a második forduló párosítása. A Kisbér–Bábolna-meccs győztese az Oroszlány–Ács-kettős közül játszik majd valakivel, az Ete–Környe-meccs továbbjutójára pedig a most hétvégén MOL Magyar Kupában érdekelt DG Tát SE ellenfele lesz. Szintén erőnyerő volt az FC Esztergom, amely vélhetően a Sárisáppal vív majd, ha legyőzi a Szákszendet. A második forduló legnagyobb rangadója a Tatai AC–Nyergesújfalu lehet, hiszen két évvel ezelőtt ez a két csapat vívta a döntőt, most pedig ilyen korán összekerülnek. Ehhez persze az is kell, hogy a Nyergesújfalu sikerrel vegye a Baj jelentette akadályt. A Császár–Almásfüzitő és a Bakonysárkány–Kecskéd-párharcok győztesei egymással játszanak majd a második körben, a Lábatlan pedig az Annavölgy–Piliscsév győztesére vár. Ha a Koppánymonostor vagy a Vértessomló továbbjut, a második körben talán egyszerűbb dolga lesz, hiszen mindenképpen egy másodosztályú csapat ellen kell majd játszani. Ez vagy a Csolnok, vagy a Dunaszentmiklós lesz. Ugyanez igaz a Vértesszőlős–Zsámbék-párosra: a győztes az előnyerő, de a harmadosztályú Vértestolna ellen játszhat majd.